Πάτρα: Ποίηση και πολιτικό σινεμά στη Λέσχη Αναιρέσεις – Δράσεις για την 21η Μαρτίου και προβολές μέχρι τέλη Απριλίου

Δύο ξεχωριστές πολιτιστικές πρωτοβουλίες φέρνει αυτές τις ημέρες η Λέσχη Αναιρέσεις Πάτρας, συνδέοντας την ποίηση με το πολιτικό βλέμμα του κινηματογράφου. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 21 Μαρτίου, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσες και όσους γράφουν να μοιραστούν τα ποιήματά τους, ώστε να γίνουν μέρος μιας συλλογικής έκθεσης στον χώρο της λέσχης, ενώ παράλληλα ξεκινά ένας κύκλος προβολών με ταινίες από το Ιράν, την Παλαιστίνη και το Κουρδιστάν.

Στο κάλεσμά τους για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, οι Αναιρέσεις επιχειρούν να δώσουν χώρο στη γραφή έξω από τα στενά όρια μιας τυπικής λογοτεχνικής παρουσίασης. Η λογική της δράσης στηρίζεται στην ιδέα ότι η ποίηση δεν περιορίζεται στα βιβλία, αλλά γεννιέται σε τετράδια, πρόχειρα χαρτιά, σημειώσεις στο κινητό ή σε προσωπικές στιγμές που συνήθως μένουν κρυφές. Αυτές ακριβώς τις φωνές επιχειρεί να φέρει στο φως η λέσχη, καλώντας το κοινό να στείλει παλιά ή νέα ποιήματα, συχνής ή σπάνιας γραφής, για να παρουσιαστούν συλλογικά στον χώρο.

Η έκθεση θα στηθεί τις ημέρες γύρω από τις 21 Μαρτίου και, όπως επισημαίνεται, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια αφορμή για ανάγνωση, συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων γύρω από την ποίηση. Τα ποιήματα μπορούν να αποσταλούν με μήνυμα στις σελίδες της λέσχης στο Instagram ή στο Facebook, ενώ προαιρετικά οι συμμετέχοντες μπορούν να τα συνοδεύσουν και με λίγες γραμμές για το ίδιο το κείμενο ή τη διαδρομή του.

Την ίδια στιγμή, η Λέσχη Αναιρέσεις Πάτρας προχωρά και σε ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα με προβολές κάθε Τρίτη στη Ζαΐμη 69Α. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 17 Μαρτίου με το «A Separation» του Asghar Farhadi, συνεχίζεται στις 24 Μαρτίου με το «The Teacher» της Farah Nabulsi και στις 31 Μαρτίου με το «There is No Evil» του Mohammad Rasoulof, ενώ μετά το Πάσχα ακολουθούν στις 21 Απριλίου το «Turtles Can Fly» του Bahman Ghobadi και στις 28 Απριλίου το «Hit the Road» του Panah Panahi.

Σύμφωνα με τη λογική του αφιερώματος, πρόκειται για πέντε ταινίες που φωτίζουν κοινωνικές, πολιτικές και ανθρώπινες όψεις μιας περιοχής που παραμένει στο επίκεντρο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι ιστορίες τους κινούνται ανάμεσα στην οικογένεια, τη βία, την επιτήρηση, τον πόλεμο, την κατοχή, την κρατική εξουσία και την καθημερινή αντοχή, αναδεικνύοντας πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως καλλιτεχνική πράξη αλλά και ως εργαλείο κοινωνικής μαρτυρίας και προβληματισμού.

Οι δύο δράσεις, αν και διαφορετικές στη μορφή τους, συναντιούνται σε μια κοινή πρόθεση: να μετατρέψουν τη λέσχη σε σημείο συνάντησης για την έκφραση, τον διάλογο και τη συλλογική εμπειρία. Από τις λέξεις που μένουν σε ένα συρτάρι μέχρι τις εικόνες που ανοίγουν δύσκολες πολιτικές συζητήσεις, οι Αναιρέσεις επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτό έναν χώρο όπου η τέχνη δεν μένει διακοσμητική, αλλά συνομιλεί με την εποχή και με όσους θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτή τη συνομιλία.

