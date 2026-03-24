Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν στις 25 και 28-29 Μαρτίου 2026
Αναλυτικά το πρόγραμμα εφημεριών ανά ειδικότητα – Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες
Το πρόγραμμα των εφημερευόντων ιατρών για τις επόμενες ημέρες του Μαρτίου ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές στην Πάτρα, καλύπτοντας βασικές ιατρικές ειδικότητες για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Εφημερίες 25 Μαρτίου
(Από 07:00 π.μ. Τετάρτης έως 07:00 π.μ. Πέμπτης)
- Αγγειοχειρουργός: Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος (Μαιζώνος 20-22) – Τηλ.: 2614008649, 6932295107
- Καρδιολόγος: Βλάσιος Ανδρικόπουλος – Τηλ.: 6936901845, 2610621612
- Παιδίατρος: Χρυσή Ζαφειροπούλου (Γούναρη 21-23) – Τηλ.: 6939243304
- Νεφρολόγος: Κωνσταντίνα Τρίγκα (Κορίνθου 275) – Τηλ.: 6974192118
- Ουρολόγος: Αλκιβιάδης Κωστόπουλος (Ακρωτηρίου 10) – Τηλ.: 6977246422
- Οφθαλμίατρος: Ιωάννης Τριλίβας (Μαιζώνος 48, 1ος όροφος) – Τηλ.: 2613023088
Εφημερίες 28 & 29 Μαρτίου
(Από 07:00 π.μ. Σαββάτου έως 07:00 π.μ. Δευτέρας)
- Αγγειοχειρουργός: Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος (Μαιζώνος 20-22) – Τηλ.: 2614008649, 6932295107
- Καρδιολόγος: Βλάσιος Ανδρικόπουλος – Τηλ.: 6936901845, 2610621612
- Παιδίατρος: Χρυσή Ζαφειροπούλου (Γούναρη 21-23) – Τηλ.: 6939243304
- Ουρολόγος: Αλκιβιάδης Κωστόπουλος (Ακρωτηρίου 10) – Τηλ.: 6977246422
- Οφθαλμίατρος: Ιωάννης Τριλίβας (Μαιζώνος 48, 1ος όροφος) – Τηλ.: 2613023088
- Πνευμονολόγος: Συμεών Μαυρομμάτης (Πατρέως 58-62) – Τηλ.: 6932380505
- Πυρηνικός Ιατρός: Βιορμονική – Άννα Μαστοράκου (Κορίνθου 210-212) – Τηλ.: 2610275556
- Σημείωση: Ανοικτό μόνο το Σάββατο, 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικά πριν από την επίσκεψή τους, προκειμένου να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα των ιατρών και να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις.
