Πάτρα: Πολεμική επίθεση σε 25χρονο με ρόπαλα και γροθιές!

Ένας από τους δράστες, ηλικίας 40 χρόνων συνελήφθη, αναζητείται ο 18χρονο συνεργός του

22 Δεκ. 2025 23:19
Pelop News

Πολύ σοβαρό περιστατικό ακραίας βίας στην Πάτρα. Συγκεκριμένα 40χρονος άνδρας μαζί με έναν 18χρονο επιτέθηκαν σε 25χρονο με γροθιές και ξύλινα ρόπαλα! Του προκάλεσαν μάλιστα αρκετά τραύματα.

Από την πλευρά της η Αστυνομία μετά από έρευνα συνέλαβε τον 40χρονο και παράλληλα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 40χρονος πλέον αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η Αστυνομία βρίσκεταο σε αναζήτηση του 18χρονου συνεργού του.

