Πάτρα: Πολεμική επίθεση σε 25χρονο με ρόπαλα και γροθιές!

Πολύ σοβαρό περιστατικό ακραίας βίας στην Πάτρα. Συγκεκριμένα 40χρονος άνδρας μαζί με έναν 18χρονο επιτέθηκαν σε 25χρονο με γροθιές και ξύλινα ρόπαλα! Του προκάλεσαν μάλιστα αρκετά τραύματα.

Στον πρύτανη Χρήστο Μπούρα η Patras Medicine iGEM – Τι συζήτησαν

Από την πλευρά της η Αστυνομία μετά από έρευνα συνέλαβε τον 40χρονο και παράλληλα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 40χρονος πλέον αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η Αστυνομία βρίσκεταο σε αναζήτηση του 18χρονου συνεργού του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



