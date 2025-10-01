Πάτρα: «Πονοκέφαλος» με σχολικούς τροχονόμους – Η αλλαγή του νόμου εγείρει ζήτημα ασφάλειας

Στο ΦΕΚ οι σχολικοί τροχονόμοι χαρακτηρίζονται ως εθελοντές και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται αποζημίωση ή ασφάλιση, αλλά λαμβάνουν μόνο χρήματα για τα έξοδα κίνησης.

01 Οκτ. 2025 17:00
Pelop News

Ζήτημα ασφαλείας για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα έχει φέρει η εφαρμογή του νέου νόμου της κυβέρνησης η οποία έχει αποφασίσει τη μείωση των σχολικών τροχονόμων από τη σχολική περίοδο 2025-26.

Η παράγραφος όμως που αναφέρει ότι σε δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, όπως είναι αυτός της Πάτρας, πρέπει απασχολούνται μέχρι δύο εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι ανά σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αυτός που έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι σχολικά συγκρότημα που απασχολούσαν πέρυσι τρεις ή τέσσερις σχολικούς τροχονόμους πρέπει να τροποποιήσουν τη λειτουργία τους και έτσι έχουν προκύψει προβλήματα.

Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης, τόσο διευθυντές σχολικών συγκροτημάτων, όσο και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων έχουν διαμαρτυρηθεί αφού υπάρχουν σχολεία που έχουν ιδιαιτερότητες και απαιτούνται τρεις η και τέσσερις σχολικοί τροχονόμοι οι οποίοι να είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για την επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών, αλλά και για τη μεταφορά τους στα σχολικά συγκροτήματα.

Ο Δήμος, αφού έλεγξε τα παράπονα και τα αιτήματα που μεταφερθήκαν στη σχολική επιτροπή, κατέληξε ότι πράγματι για τέσσερα σχολεία της Πάτρας δεν επαρκούν για λόγους ασφαλείας οι δύο σχολικοί τροχονόμοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», πρόκειται για το 8ο Δημοτικό Σχολείο «Γλαράκη», το 12ο Δημοτικό Σχολείο, το 53ο Δημοτικό Σχολείο και το 15ο Δημοτικό Σχολείο στη Δροσιά.

Και στα τέσσερα αυτά σχολικά συγκροτήματα υπάρχουν ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα στο σχολικό συγκρότημα Γλαράκη, όπου η αποβίβαση των μαθητών γίνεται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας (οδός Γερμανού), με αποτέλεσμα να υπάρχει βαθμός επικινδυνότητας. Γι’ αυτό και απαιτούνται δύο τροχονόμοι, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη κυκλοφορία μαθητών και ΙΧ.

Επίσης, οι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου που ανήκει γεωγραφικά στην Πλατεία Βουδ, μεταφέρονται καθημερινά με λεωφορεία στις εργατικές κατοικίες Ζαρουχλεΐκων –προσωρινή στέγαση- με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η παρουσία παραπάνω από 2 σχολικών τροχονόμων για τη ρύθμιση κυκλοφορίας.

Πάτρα: «Πονοκέφαλος» με σχολικούς τροχονόμους - Η αλλαγή του νόμου εγείρει ζήτημα ασφάλειαςΗ «Πελοπόννησος» μίλησε για το θέμα με την αντιδήμαρχο Παιδείας Κατερίνα Σίμου, η οποία είπε: «Η αλλαγή του ΦΕΚ από το υπουργείο δημιούργησε πρόβλημα στον Δημο και μας υποχρεώνει να διατηρούμε μόνο δύο σχολικούς τροχονόμους ανά σχολείο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ιδιαιτερότητες και δεν είναι εφικτό να μείνουμε μόνο με δύο άτομα.

Για 4 δημοτικά έχουμε στείλει επιστολή στο υπουργείο Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών και ζητούμε να διαθέτουμε τρεις ή τέσσερις σχολικούς τροχονόμους ώστε να αυξήσουμε την ασφάλεια των μαθητών κατά την είσοδό τους στα σχολεία, κάτι που για εμάς αποτελεί προτεραιότητα. Και κάτι ακόμα. Βλέπουμε ότι το υπουργείο θέλει να κάνει περικοπές, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνονται περικοπές σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων. Ελπίζω το αίτημά μας να γίνει δεκτό και να υπάρξει ομαλότητα».
