Πάτρα: Πορεία διαμαρτυρίας από τα Ταξί στο κέντρο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Με αυτοκινητοπομπή διαμαρτυρίας γίνεται η πρώτη μέρα απεργίας από τα Ταξί της Πάτρας τα οποία έχουν προκηρύξει 48ωρη απεργία, την Τρίτη και την Τετάρτη, στο πλαίσιο απεργίας που αποφάσισε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος σε όλη την Ελλάδα.

Τα μέλη του συλλόγου «Άγιος Χριστόφορος» συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και διασχίζοντας κεντρικούς δρόμους πάνε πορεία μέχρι τα γραφεία της Αποκεντρωμένης διοίκησης όπου και θα παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Η συμμετοχή των Ταξί είναι μεγάλη και δείχνει την αγανάκτηση που υπάρχει στον κλάδο ο οποίος προειδοποίησε ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, τότε μετά τις εορτές θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις της.

Επιγραμματικά, τα αιτήματά του κλάδου είναι τα εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2030.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

Αμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από ΕΙΧ.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

