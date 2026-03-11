Πάτρα: Πώς απατεώνες έπεισαν γυναίκα για κρυπτονομίσματα και της πήραν 10.000 ευρώ

Στην Πάτρα καταγγέλθηκε ένα ακόμη περιστατικό απάτης που σχετίζεται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα απευθύνθηκε στην Ασφάλεια της Αχαϊκής πόλης, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα επιτήδειων οι οποίοι της παρουσιάστηκαν ως επαγγελματίες επενδυτές στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία με διάφορα προσχήματα και καθοδήγηση, οι δράστες κατάφεραν να πείσουν τη γυναίκα να προχωρήσει σε κινήσεις που τους επέτρεψαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό. Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό που αποσπάστηκε εκτιμάται ότι φτάνει σχεδόν τις 10.000 ευρώ!

Πλέον υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, οι οποίες διεξάγουν προανάκριση με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών της απάτης, όπως άλλωστε προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

