Πάτρα: Πώς απατεώνες έπεισαν γυναίκα για κρυπτονομίσματα και της πήραν 10.000 ευρώ

Η καταγγελία στις Αρχές και η έρευνα για να διαλευκανθεί η υπόθεση

Πάτρα: Πώς απατεώνες έπεισαν γυναίκα για κρυπτονομίσματα και της πήραν 10.000 ευρώ
11 Μαρ. 2026 7:39
Pelop News

Στην Πάτρα καταγγέλθηκε ένα ακόμη περιστατικό απάτης που σχετίζεται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα απευθύνθηκε στην Ασφάλεια της Αχαϊκής πόλης, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα επιτήδειων οι οποίοι της παρουσιάστηκαν ως επαγγελματίες επενδυτές στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία με διάφορα προσχήματα και καθοδήγηση, οι δράστες κατάφεραν να  πείσουν τη γυναίκα να προχωρήσει σε κινήσεις που τους επέτρεψαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό. Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό που αποσπάστηκε εκτιμάται ότι φτάνει σχεδόν τις 10.000 ευρώ!

Πλέον υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, οι οποίες διεξάγουν προανάκριση με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών της απάτης, όπως άλλωστε προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:59 «Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό», το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού
7:51 «Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους», το πλάνο της Κυβέρνησης για αισχροκέρδεια στα καύσιμα
7:39 Πάτρα: Πώς απατεώνες έπεισαν γυναίκα για κρυπτονομίσματα και της πήραν 10.000 ευρώ
7:30 Φονική φωτιά στην Ελβετία: Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες σε λεωφορείο
7:25 Πυρηνικό δίλημμα: Προφανώς, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία
7:16 Κόκκινος συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 drones
7:06 Καιρός: Τα σύννεφα δεν σταματούν την άνοιξη! Τι ισχύει για Πάτρα και Δυτική Ελλάδα
23:59 Τι πρέπει να τρώμε για να λειτουργεί σωστά το έντερο μας, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται
23:39 «Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague», η αποκάλυψη της Marca
23:23 Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων
23:03 Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες
22:46 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί
22:45 Αντεπίθεση της μικρής οθόνης με Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβά, Μπέζο, Ντενίση και Μακρυπούλια
22:39 Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος
22:35 Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!
22:30 Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
22:20 Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι
22:00 ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ