Πάτρα: Πως βαθμολόγησαν οι ασθενείς τα νοσοκομεία Ρίου και «Αγίου Ανδρέα» ΠΙΝΑΚΕΣ

Πέντε δείκτες αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα προβληματικοί στα νοσοκομεία μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου αξιολόγησης. Αυτοί αφορούν τη σίτιση, την καθαριότητα, την επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, την καθαριότητα και τον συντονισμό μεταξύ των τμημάτων. Το νοσηλευτικό σύστημα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας δείχνει να τα πηγαίνει καλά συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο βαθμό ικανοποίησης 4,2 στα πέντε.

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι καρπός της αξιολόγησης που έκαναν οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν από τις 14 Ιουλίου έως τις 3 Οκτωβρίου σε 111 δημόσια νοσοκομεία με εξαίρεση τα παιδιατρικά τα ογκολογικά και τα ψυχιατρικά.

Συνολικά βαθμολόγησαν 14.885 ασθενείς το ΕΣΥ. Το παραπάνω χρονικό διάστημα εστάλησαν 79.237 μηνύματα στα κινητά των ασθενών και ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από 14.000. Ειδικότερα η ανταπόκριση των ασθενών της 6ης ΥΠε στο μήνυμα φτάνει στο 15% και είναι δεύτερη μετά την 1η ΥΠε η οποία περιλαμβάνει τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών.

Οπως προκύπτει από τις απαντήσεις των ασθενών, η πλειοψηφία εκφράζει υψηλή ικανοποίηση για την επάρκεια σε ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό σε ποσοστό 92%.

Επίσης υψηλή βαθμολογία βάζουν οι ασθενείς στην εμπιστοσύνη που έχουν στο προσωπικό σε ποσοστό 84%. Αντίστοιχα, τομείς όπως η καθαριότητα, τα κενά στους νοσηλευτές αλλά και η σίτιση παίρνουν το χαμηλότερο βαθμό.

Αναλυτικότερα, η έλλειψη νοσηλευτών βαθμολογείται χαμηλά από το 61% των ασθενών και ακολουθεί η καθαριότητα και η σίτιση σε ποσοστό 69% και 48% αντίστοιχα.

Χαμηλό όμως είναι και το γενικό ποσοστό ικανοποίησης που αγγίζει το 78% από την ύπαρξη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου.

Τα νοσοκομεία της Πάτρας, ΠΓΝΠ και «Αγ. Ανδρέας», δείχνουν να ικανοποιούν τους ασθενείς σε μεγάλο ποσοστό χωρίς βέβαια η δυσαρέσκειά τους να διαφέρει από αυτή που ισχύει πανελλαδικά σε σχέση με τους πέντε δείκτες που περιγράψαμε.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ερωτηθείς σχετικά από την «Π», ο διοικητής της 6ης ΥΠε Ηλίας Θεοδωρόπουλος σχολίασε αρχικά ότι «θέλουμε την αξιολόγηση των ασθενών διότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση όλων μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μας ικανοποιεί σαφώς η καλή εικόνα που υπάρχει για τα νοσοκομεία μας όπως και η ανταπόκριση των ασθενών μας στη διαδικασία αξιολόγησης. Κάθε παρατήρησή τους και επισήμανσή τους δεν θα περνάει απαρατήρητη. Σκοπός μας είναι να την αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό ώστε να βελτιώνουμε τις συνθήκες φροντίδας των ασθενών μας».

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Υγείας δρομολογεί αλλαγές στη δομή των δημόσιων νοσοκομείων, προχωρώντας σε συγχωνεύσεις και μετακινήσεις κλινικών και τμημάτων στο ΕΣΥ.

Μάλιστα ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο 16th Pharma & Health Conference, ανέφερε ότι οι αλλαγές στους Οργανισμούς είναι «μέρος ενός σχεδίου για να φθάσουμε με αργά βήματα στην αναδιαμόρφωση του υγειονομικού χάρτη της χώρας» και πρόσθεσε ότι τα νοσοκομεία λειτουργούν μέχρι σήμερα με Οργανισμούς που είχαν δημιουργηθεί από την εποχή που δεν υπήρχαν υπολογιστές. Δεν απέκλεισε δε το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές σε τμήματα και κλινικές αλλά και μετακινήσεις προσωπικού όπως και συγχωνεύσεις τμημάτων και κλινικών με στόχο το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.

