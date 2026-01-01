Πάτρα: Που επικεντρώνεται ο Κώστας Πελετίδης για το 2026 – Στοίχημα το κυκλοφοριακό

Σε κλίμα ανταλλαγής ευχών αλλά και ουσιαστικής συζήτησης για τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα της Πάτρας, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επισκέφθηκε το Μέγαρο της «Πελοποννήσου», όπου είχε συνάντηση με τον εκδότη Θεόδωρο Λουλούδη, δημοσιογράφους και διοικητικά στελέχη του ομίλου. Η επίσκεψη είχε σαφή εθιμοτυπικό χαρακτήρα, ωστόσο εξελίχθηκε σε μια εκτενή πολιτική και κοινωνική συζήτηση με φόντο το 2026 και τους στρατηγικούς στόχους της δημοτικής αρχής.

Ο δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης ως χώρων προβληματισμού και διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από ερεθίσματα που ξεπερνούν τα πρόσωπα και τις συγκυρίες. «Τα φυσικά πρόσωπα σήμερα υπάρχουν, αύριο μπορεί να μην υπάρχουν. Αυτό που έχει σημασία είναι η κοινωνία να είναι συγκροτημένη, να μπορεί να σκέφτεται και να αντιδρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως τα προβλήματα μπορεί να μη «αγγίζουν» άμεσα όλους, όμως αργά ή γρήγορα επιστρέφουν και επηρεάζουν το σύνολο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το 2026, με κυρίαρχο το ζήτημα του κυκλοφοριακού. Ο κ. Πελετίδης επανέλαβε ότι χωρίς αξιόπιστα μέσα μαζικής μετακίνησης καμία πόλη δεν μπορεί να λειτουργήσει ορθολογικά. Εφερε μάλιστα παραδείγματα από πόλεις του εξωτερικού, μικρότερες από την Πάτρα, όπου το κυκλοφοριακό πρόβλημα ουσιαστικά δεν υφίσταται λόγω της οργανωμένης δημόσιας συγκοινωνίας. Οταν έχεις αξιόπιστα μέσα, δεν σκέφτεσαι ούτε πάρκινγκ ούτε μποτιλιάρισμα. Από εκεί ξεδιπλώνεται όλη η υπόλοιπη βεντάλια: πεζή μετακίνηση, ποδήλατο, ποιότητα ζωής» σημείωσε. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον σχεδιασμό της για δημιουργία δημοτικού φορέα μετακινήσεων με νέα δρομολόγια εντός κέντρου που θα βοηθήσουν τους πολίτες να μην επιλέγουν τη μετακίνηση με τα δικά τους οχήματα στην καρδιά της πόλης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο τρένο, το οποίο ο δήμαρχος χαρακτήρισε κομβικό έργο για το μέλλον της πόλης και τον ρόλο της Πάτρας. Υπογράμμισε ότι, παρά τις καθυστερήσεις και την έλλειψη συνολικού εθνικού σχεδίου, ο στόχος παραμένει η σύνδεση του σιδηροδρόμου με το λιμάνι και η επέκτασή του προς τον Πύργο. Οπως ανέφερε, οι μελέτες για το παραλιακό τμήμα προχωρούν, αν και επηρεάζονται από επιμέρους δυσκολίες λόγω του τρόπου που θα γίνει η διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Παράλληλα, ο κ. Πελετίδης άσκησε έντονη κριτική στο ισχύον σύστημα ανακύκλωσης και στη λογική της επιβάρυνσης των πολιτών μέσω της επιστροφής συσκευασιών. Μίλησε για ένα μοντέλο που, όπως είπε, δημιουργεί τεράστιους οικονομικούς κύκλους προς όφελος λίγων, ενώ τελικά το κόστος μετακυλίεται στην κοινωνία. Αναφέρθηκε μάλιστα στον κίνδυνο κατάρρευσης του φορέα ανακύκλωσης τα επόμενα χρόνια, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική στήριξη και αναθεώρηση του πλαισίου.

Κατά την επίσκεψή του στον Peloponnisos FM και τον Γιώργο Αναστασόπουλο, ο δήμαρχος αντάλλαξε ευχές με τους ακροατές και έδωσε το πολιτικό του στίγμα για τη νέα χρονιά. Ευχήθηκε «καλή ζωή το 2026 για όλους», επισημαίνοντας ότι οι ευχές από μόνες τους δεν αρκούν, αν δεν συνοδεύονται από συλλογική προσπάθεια και ενότητα. Οταν ρωτήθηκε για την κόπωση έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια στο δημαρχιακό αξίωμα, απάντησε πως η δύναμη προέρχεται από τον αγώνα για κάτι που έχει αξία και αφορά την ίδια τη ζωή.

Κλείνοντας, έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα για το 2026 τη «χαρά στον κόσμο και στα παιδιά», επαναλαμβάνοντας τη θέση της δημοτικής Αρχής ότι όμορφη πόλη είναι εκείνη χωρίς φτώχεια, ανεργία και εξαρτήσεις. Ενας στόχος κοινωνικός, που –όπως τόνισε– λειτουργεί ως οδηγός και για την επίλυση των καθημερινών, λειτουργικών προβλημάτων της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



