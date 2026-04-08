Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
Το επίσημο πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής Πατρέων για την Περιφορά των Επιταφίων τη Μεγάλη Παρασκευή.
Η Δημοτική Αρχή θα συμμετάσχει την Μ. Παρασκευή, στην Περιφορά Επιταφίων του Δήμου Πατρέων:
-Στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο στις 4.15 μ.μ., θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου.
-Στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο στις 6.30 μ.μ., θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη.
-Στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, στις 9 μ.μ., θα παραστούν οι Αντιδήμαρχοι Διονύσης Πλέσσας και Βίβιαν Σαμούρη.
-Στον Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας Ζαρουχλεΐκων, στις 9.30 μ.μ. θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς.
