Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετάσχει την Μ. Παρασκευή, στην Περιφορά Επιταφίων του Δήμου Πατρέων:

-Στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο στις 4.15 μ.μ., θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου.

-Στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο στις 6.30 μ.μ., θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη.

-Στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, στις 9 μ.μ., θα παραστούν οι Αντιδήμαρχοι Διονύσης Πλέσσας και Βίβιαν Σαμούρη.

-Στον Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας Ζαρουχλεΐκων, στις 9.30 μ.μ. θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς.

