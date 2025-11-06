Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας παρουσιάζει από το Σάββατο 8 Νοεμβρίου τη διασκευή του κλασικού παραμυθιού «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» των Ξένιας Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου, σε σκηνοθεσία Περικλή Βασιλόπουλου, εγκαινιάζοντας τη φετινή παιδική του σκηνή με μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους.

Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ
06 Νοέ. 2025 12:10
Pelop News

Η αγαπημένη ιστορία της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, «Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια», ζωντανεύει ξανά στη σκηνή του Θεάτρου Μπάρρυ από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, σε σκηνοθεσία Περικλή Βασιλόπουλου. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στις 21:00, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας θεατρικής περιόδου που τιμά τη φαντασία, την ευαισθησία και τη μαγεία του κλασικού παραμυθιού.

Το έργο, που έχει αγαπηθεί από παιδιά και εφήβους, διαπραγματεύεται με ευφάνταστο τρόπο θέματα ενηλικίωσης, συναισθηματικής ωρίμανσης και τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης. Μέσα από το ταξίδι της Άννας, που θυσιάζεται για να σώσει τον πατέρα της και ανακαλύπτει τα «μυστικά δωμάτια» της ψυχής, το παραμύθι αποκτά μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση, γεμάτη συμβολισμούς.

Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ

Η υπόθεση

Ο Κορνήλιος, έμπορος που έχασε την περιουσία του από πειρατές, φτάνει σε έναν στοιχειωμένο πύργο για να αναζητήσει το φορτίο του. Εκεί συναντά το Τέρας, που του προσφέρει πλούτη με αντάλλαγμα μία από τις κόρες του. Η μικρότερη, η Άννα, δέχεται να μείνει στο κάστρο, όπου σταδιακά θα ανακαλύψει ότι πίσω από την τρομακτική όψη του Τέρατος κρύβεται μια ψυχή γεμάτη πόνο, τρυφερότητα και αγάπη.

Η σκηνοθεσία του Περικλή Βασιλόπουλου και τα σκηνικά του Πάρη Λαλιώτη συνθέτουν έναν ονειρικό κόσμο γεμάτο φως, μουσική και φαντασία. Η μουσική του Γιώργου Δίπλα, οι χορογραφίες της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου και οι φωτισμοί του Νίκου Σωτηρόπουλου συμπληρώνουν μια παράσταση που υπόσχεται να γοητεύσει μικρούς και μεγάλους.

Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ

Παίζουν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά):
Γιώργης Βασιλόπουλος, Περικλής Βασιλόπουλος, Εμμανουέλα Καμπίτση, Δανάη Καραβαγγέλη, Δημήτρης Καρακούσης, Ελιάννα Παπαυγέρη, Ιωάννα Στεφανάτου.

Πληροφορίες παραστάσεων

Οι παραστάσεις θα δίνονται καθημερινά για τα σχολεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας, κατόπιν συνεννόησης (τηλ. 2613 602470).
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας διατηρεί χαμηλό εισιτήριο, δίνοντας προτεραιότητα στις οικονομικά ευπαθείς ομάδες.

Τιμές εισιτηρίων:

Κεντρική σκηνή: γενική είσοδος 12€

Φοιτητές, μαθητές, άνω των 65: 8€

Άνεργοι, ΑΜΕΑ & συνοδοί: 5€

Παιδική σκηνή: 5€ για παιδιά, 10€ για ενήλικες

Οικογενειακό εισιτήριο: 20€ (4 άτομα)

Η ηλεκτρονική προπώληση έχει ξεκινήσει μέσω ticketservices.gr, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί το εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων για όλη την οικογένεια.

Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα
14:36 Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ