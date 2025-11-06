Πάτρα: Πρεμιέρα για την «Πεντάμορφη και το Τέρας» των Καλογεροπούλου και Μοσχόπουλου στο Θέατρο Μπάρρυ

Η αγαπημένη ιστορία της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, «Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια», ζωντανεύει ξανά στη σκηνή του Θεάτρου Μπάρρυ από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, σε σκηνοθεσία Περικλή Βασιλόπουλου. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στις 21:00, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας θεατρικής περιόδου που τιμά τη φαντασία, την ευαισθησία και τη μαγεία του κλασικού παραμυθιού.

Το έργο, που έχει αγαπηθεί από παιδιά και εφήβους, διαπραγματεύεται με ευφάνταστο τρόπο θέματα ενηλικίωσης, συναισθηματικής ωρίμανσης και τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης. Μέσα από το ταξίδι της Άννας, που θυσιάζεται για να σώσει τον πατέρα της και ανακαλύπτει τα «μυστικά δωμάτια» της ψυχής, το παραμύθι αποκτά μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση, γεμάτη συμβολισμούς.

Η υπόθεση

Ο Κορνήλιος, έμπορος που έχασε την περιουσία του από πειρατές, φτάνει σε έναν στοιχειωμένο πύργο για να αναζητήσει το φορτίο του. Εκεί συναντά το Τέρας, που του προσφέρει πλούτη με αντάλλαγμα μία από τις κόρες του. Η μικρότερη, η Άννα, δέχεται να μείνει στο κάστρο, όπου σταδιακά θα ανακαλύψει ότι πίσω από την τρομακτική όψη του Τέρατος κρύβεται μια ψυχή γεμάτη πόνο, τρυφερότητα και αγάπη.

Η σκηνοθεσία του Περικλή Βασιλόπουλου και τα σκηνικά του Πάρη Λαλιώτη συνθέτουν έναν ονειρικό κόσμο γεμάτο φως, μουσική και φαντασία. Η μουσική του Γιώργου Δίπλα, οι χορογραφίες της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου και οι φωτισμοί του Νίκου Σωτηρόπουλου συμπληρώνουν μια παράσταση που υπόσχεται να γοητεύσει μικρούς και μεγάλους.

Παίζουν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά):

Γιώργης Βασιλόπουλος, Περικλής Βασιλόπουλος, Εμμανουέλα Καμπίτση, Δανάη Καραβαγγέλη, Δημήτρης Καρακούσης, Ελιάννα Παπαυγέρη, Ιωάννα Στεφανάτου.

Πληροφορίες παραστάσεων

Οι παραστάσεις θα δίνονται καθημερινά για τα σχολεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας, κατόπιν συνεννόησης (τηλ. 2613 602470).

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας διατηρεί χαμηλό εισιτήριο, δίνοντας προτεραιότητα στις οικονομικά ευπαθείς ομάδες.

Τιμές εισιτηρίων:

Κεντρική σκηνή: γενική είσοδος 12€

Φοιτητές, μαθητές, άνω των 65: 8€

Άνεργοι, ΑΜΕΑ & συνοδοί: 5€

Παιδική σκηνή: 5€ για παιδιά, 10€ για ενήλικες

Οικογενειακό εισιτήριο: 20€ (4 άτομα)

Η ηλεκτρονική προπώληση έχει ξεκινήσει μέσω ticketservices.gr, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί το εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων για όλη την οικογένεια.

