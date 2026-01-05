Πάτρα: Πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών στις 6 Ιανουαρίου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 στην Πάτρα. Ακολουθούν οι εφημερίες για τις πρώτες ημέρες του μήνα, με στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις.

6 Ιανουαρίου

(από 7 π.μ. Τρίτης έως 7 π.μ. Τετάρτης)

Αγγειοχειρουργός

Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος

Μαιζώνος 20–22, Πάτρα

2614 008649, 6932 295107

Παθολόγος

Πέτρος Γιαννακόπουλος

Κορίνθου 251, Πάτρα

2610 270141, 6944 990566

Οφθαλμίατρος

Ιωάννης Τριλίβας

Μαιζώνος 48 (1ος όροφος), Πάτρα

2613 023088

Παιδίατρος

Χρυσή Ζαφειροπούλου

Γούναρη 21–23, Πάτρα

6939 243304

