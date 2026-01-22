Πάτρα: Προγράμματα άθλησης για όλους, τα δικαιολογητικά

Πάτρα: Προγράμματα άθλησης για όλους, από την Διεύθυνση Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου.

Πάτρα: Προγράμματα άθλησης για όλους, τα δικαιολογητικά
22 Ιαν. 2026 10:55
Pelop News

Το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, υλοποιεί τα προγράμματα Άθλησης για Όλους από σήμερα 22/01/2026 έως 31/04/2026.

Συγκεκριμένα υλοποιούνται τα προγράμματα: «Άσκηση Ενηλίκων», «Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Στρατιωτικές Σχολές και ΣΕΦΑΑ».

Βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων, ορίζεται αντίτιμο συμμετοχής 5 ευρώ ανά άτομο/αθλούμενο, μηνιαίως, το οποίο είναι προαπαιτούμενο βάση του άρ.29 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-04-2013).

Τα προγράμματα υλοποιούνται ως εξής:

• ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ 15:00 – 18:00 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 – 17:00, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣEΦAΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

•ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ 09:00 – 13:00 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 – 14:00, ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 – 20:00, ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 21:00, ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Οδηγίες για την καταβολή αντιτίμου για την συμμετοχή στα προγράμματα «Άθληση για Όλους» του Δήμου Πατρέων:

Η καταβολή του αντιτίμου θα γίνεται κάθε μήνα ανάλογα την ημερομηνία εγγραφής κάθε αθλούμενου.

Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής όλου του ποσού προκαταβολικά για όλους τους μήνες, εάν κάποιος το επιθυμεί.

Κάθε συμμετέχων αθλούμενος και αθλούμενη, πρέπει:

1. Για την καταβολή του αντιτίμου να δηλώνει Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ

2. Παραλαμβάνει από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Αρσάκειο – Μαιζώνος) ένα «Βεβαιωτικό Σημείωμα»

3. Στη συνέχεια επιδεικνύει στο Ταμείο του Δήμου το «Βεβαιωτικό Σημείωμα» και καταβάλλει το αντίτιμο των 5 ευρώ

4. Την απόδειξη πληρωμής που παραλαμβάνει, την επιδεικνύει στον υπεύθυνο ΚΦΑ, του προγράμματος που προτίθεται να παρακολουθήσει, για να καταγράψει τον αριθμό απόδειξής του.

• Η απόδειξη πληρωμής παραμένει στον συμμετέχοντα, τουλάχιστον έως το τέλος εκάστου μηνός, σε περίπτωση που του ζητηθεί.

• Η εγγραφή στα Προγράμματα θα γίνεται στο χώρο υλοποίησης των προγραμμάτων και κατά τις ώρες υλοποίησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Άθλησης τηλ. 2610 313404 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: onap@otenet.gr

