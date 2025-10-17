Πάτρα – Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Ενα βήμα πιο κοντά στην κατεδάφιση ΦΩΤΟ

Παρελήφθη από τον Δήμο Πατρέων η τεχνική έκθεση που ουσιαστικά υπαγορεύει την κατεδάφιση του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα, βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη εκκρεμότητα για το τοπόσημο του παλιού λιμανιού. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο, όπου αναμένεται να ληφθεί η οριστική απόφαση για την -προδιαγεγραμμένη- τύχη του κτιρίου.

Ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς ανέφερε στη συνεδρίαση ότι κατά την παρουσίαση της μελέτης στο Δημαρχείο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Χ. Αποστολόπουλος ήταν κατηγορηματικός για το επίπεδο των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο. Ο κ. Μελάς τόνισε πως απαντήθηκαν όλες οι απορίες και πως η κατάσταση του κτιρίου καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια διατήρησης τεχνικά αμφίβολη και οικονομικά ασύμφορη.

Ο Βασίλης Αϊβαλής σημείωσε ότι η επιθεώρηση έγινε από έγκριτους μελετητές, ωστόσο υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μόνο μετά τη σχετική συζήτηση στο συμβούλιο, ώστε να ακουστούν και οι απόψεις της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος, όπως και ο Πέτρος Ψωμάς, ψήφισαν λευκό, δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την παραλαβή της μελέτης αλλά επιθυμούν πλήρη τεχνική και οικονομοτεχνική τεκμηρίωση πριν τη λήψη της απόφασης.

Ο κ. Μελάς απάντησε ότι δεν πρόκειται για «fast track» διαδικασία και υπενθύμισε πως το κτίριο έχει παρουσιάσει σοβαρές βλάβες ήδη από το 1998, χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες συντηρήσεις, ενώ από το 2011 το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπει την κατεδάφισή του.

Την ίδια ώρα, ο πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Μπούσμπουρας, με επιστολή του στην «Πελοπόννησο», επανέφερε πρόταση μερικής κατεδάφισης του κτιρίου και δημιουργίας υπερυψωμένης πλατείας 6.500 τ.μ. με θέα στη θάλασσα και δυνατότητα αξιοποίησης του ισογείου ως χώρου στάθμευσης. Μια πρόταση που επιχειρεί να συνδυάσει την ασφάλεια με την ανάδειξη ενός νέου σημείου αναφοράς για την πόλη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



