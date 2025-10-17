Πάτρα – Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Ενα βήμα πιο κοντά στην κατεδάφιση ΦΩΤΟ

Παρελήφθη η μελέτη για το πρώην κτίριο του ΟΛΠΑ, αρκετές ενστάσεις από Αϊβαλή και Ψωμά

Πάτρα - Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Ενα βήμα πιο κοντά στην κατεδάφιση ΦΩΤΟ Το drone της «Π» αποτύπωσε την τραγική κατάσταση που βρίσκεται το κτίριο από ψηλά. Φωτ.: Κώστας Βικάτος
17 Οκτ. 2025 18:30
Pelop News

Παρελήφθη από τον Δήμο Πατρέων η τεχνική έκθεση που ουσιαστικά υπαγορεύει την κατεδάφιση του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα, βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη εκκρεμότητα για το τοπόσημο του παλιού λιμανιού. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο, όπου αναμένεται να ληφθεί η οριστική απόφαση για την -προδιαγεγραμμένη- τύχη του κτιρίου.

Ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς ανέφερε στη συνεδρίαση ότι κατά την παρουσίαση της μελέτης στο Δημαρχείο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Χ. Αποστολόπουλος ήταν κατηγορηματικός για το επίπεδο των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο. Ο κ. Μελάς τόνισε πως απαντήθηκαν όλες οι απορίες και πως η κατάσταση του κτιρίου καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια διατήρησης τεχνικά αμφίβολη και οικονομικά ασύμφορη.

Πάτρα - Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Ενα βήμα πιο κοντά στην κατεδάφιση ΦΩΤΟ

Ο Βασίλης Αϊβαλής σημείωσε ότι η επιθεώρηση έγινε από έγκριτους μελετητές, ωστόσο υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μόνο μετά τη σχετική συζήτηση στο συμβούλιο, ώστε να ακουστούν και οι απόψεις της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος, όπως και ο Πέτρος Ψωμάς, ψήφισαν λευκό, δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την παραλαβή της μελέτης αλλά επιθυμούν πλήρη τεχνική και οικονομοτεχνική τεκμηρίωση πριν τη λήψη της απόφασης.

Ο κ. Μελάς απάντησε ότι δεν πρόκειται για «fast track» διαδικασία και υπενθύμισε πως το κτίριο έχει παρουσιάσει σοβαρές βλάβες ήδη από το 1998, χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες συντηρήσεις, ενώ από το 2011 το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπει την κατεδάφισή του.

Την ίδια ώρα, ο πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Μπούσμπουρας, με επιστολή του στην «Πελοπόννησο», επανέφερε πρόταση μερικής κατεδάφισης του κτιρίου και δημιουργίας υπερυψωμένης πλατείας 6.500 τ.μ. με θέα στη θάλασσα και δυνατότητα αξιοποίησης του ισογείου ως χώρου στάθμευσης. Μια πρόταση που επιχειρεί να συνδυάσει την ασφάλεια με την ανάδειξη ενός νέου σημείου αναφοράς για την πόλη.

Πάτρα - Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Ενα βήμα πιο κοντά στην κατεδάφιση ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:30 Πάτρα – Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Ενα βήμα πιο κοντά στην κατεδάφιση ΦΩΤΟ
18:23 Ρόδος: Το 3χρονο κοριτσάκι μπήκε μόνο του στην πισίνα χωρίς να το προσέχει κανένας – Ελεύθεροι οι συλληφθέντες
18:19 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Οδυσσέας Μαγκαφάς με τον Αντώνη Κουνάβη
18:15 Αθήνα: Συνελήφθη 31χρονος που στρατολογούσε ανήλικα για να κλέβουν τσάντες στο κέντρο
18:07 Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής
18:00 Ενστάσεις και διευκρινίσεις περί Αλέξη Τσίπρα: Κ. Σπαρτινός και Ν. Κοντοές ξεκαθαρίζουν τη θέση τους
17:53 Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην Πάτρα – Πού θα το δείτε και θα φωτογραφηθείτε μαζί του
17:45 Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League
17:37 Σταύρος Δημοσθένους: Ποιός ήταν ο 49χρονος Κύπριος που δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι του
17:30 Το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων έτοιμο να υποδεχθεί τη νέα σεζόν – Αγριος: «Πιο κοντά για υποδομή 4 εποχών»
17:23 Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος έκλεισε το τηλέφωνο και «βούτηξε» στο κενό από τον 24ο όροφο
17:15 Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Τον είδα να σκοτώνει τον θείο μου και τον επιστάτη»
17:07 Δαρείος: «Οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα κινδύνους»
17:00 Πάτρα – 12ο Δημοτικό Σχολείο: Οδεύει για ματαίωση το έργο
16:53 Γρεβενά: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη από «λογιστή» που άρπαξε 5.000 ευρώ
16:45 Τι αποκάλυψε η Αννίτα Πάνια για τον Μπονάτσο
16:37 Οι «σφυρίχτρες« για τις κρίσιμες μάχες ΝΟΠ-ΝΕΠ
16:30 Ξενοδοχείο της Πάτρας κλείνει για ανακαίνιση
16:23 Τσίτζίνα: Η κρυμμένη γοητεία του Πάρνωνα
16:15 Αγγλία: Στη φυλακή τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ