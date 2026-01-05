Πάτρα: Πρόοδος στο στολίδι της Ανω Πόλης – Προχωρά η ανακαίνιση του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου

Σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωσή του καταγράφει το έργο μετατροπής του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών σε Εκθεσιακό – Μουσειακό Χώρο, με τον Δήμο Πατρέων να επιταχύνει πλέον τις διαδικασίες, ενόψει και της ένταξής του στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Καθώς το έργο εισέρχεται στις τελευταίες του φάσεις, η δημοτική αρχή προχώρησε στην ανάθεση επιστημονικής υπηρεσίας σε εξειδικευμένο σύμβουλο, με αντικείμενο τη σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου για τη χρηματοδότηση της Πράξης «Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς στο Παλαιό Νοσοκομείο Πατρών» στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για μια κίνηση που αποσκοπεί στη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, αλλά και στην ωρίμανση του έργου, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Υπενθυμίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει εγκρίνει παράταση δώδεκα μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών, μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία στις 19 Ιουνίου 2026. Η αρχική εργολαβική σύμβαση είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2023, με προθεσμία δεκαοκτώ μηνών, ωστόσο μια σειρά από καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος.

Μεταξύ των βασικών αιτιών καθυστέρησης ήταν η αργοπορημένη εκκένωση του κτιρίου, με αποτέλεσμα οι εργασίες να ξεκινήσουν τελικά στα τέλη Μαρτίου του 2024. Παράλληλα, σοβαρές τεχνικές δυσκολίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο της πτέρυγας Hansen, όπου διαπιστώθηκαν φθορές στις πλάκες δαπέδου και στο δίκτυο αποχέτευσης. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΠ, επηρεάζοντας όμως τον συνολικό ρυθμό εξέλιξης του έργου. Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν και καθυστερήσεις στην αποπληρωμή λογαριασμών του αναδόχου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Πατρέων ανέθεσε, με απόφαση του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, τη σύνταξη του φακέλου ένταξης στο ΕΣΠΑ σε εταιρεία με συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 36.953,55 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η σύμβαση έχει διάρκεια τέσσερις μήνες. Το αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό και τον χρονικό προγραμματισμό των ενεργειών ωρίμανσης, τον έλεγχο συμβατότητας με τις υπάρχουσες μελέτες, καθώς και προτάσεις για τις ηλεκτρομηχανολογικές και ακουστικές προδιαγραφές των χώρων του Ψηφιακού Κέντρου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 10.696.860 ευρώ και σύμφωνα με τη μελέτη, στο κτιριακό συγκρότημα γίνονται οι παρακάτω εργασίες:

-Στο ισόγειο δυτικό τμήμα της πτέρυγας Hansen, στην οποία έχει δοθεί το όνομα του Δανού αρχιτέκτονα του κτιρίου, θα δημιουργηθεί χώρος περιοδικών εκθέσεων και δραστηριοτήτων.

-Στο υπόγειο δυτικό τμήμα της ίδιας πτέρυγας, θα χωροθετηθούν εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας και γραφεία.

-Στην ισόγεια αίθουσα της δυτικής πτέρυγας θα διαμορφωθεί μικρό συνεδριακό κέντρο με δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων.

-Στη βορειοδυτική πτέρυγα θα λειτουργήσει χώρος εστίασης και αναψυχής.

-Στους υπόλοιπους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος θα λειτουργήσουν γραφεία διοίκησης και υποστηρικτικές λειτουργίες.

Το ψηφιακό κέντρο οπτικοακουστικής κληρονομιάς πρόκειται να λειτουργήσει στο ανατολικό υπόγειο και ισόγειο τμήμα της πτέρυγας Hansen, καθώς και στην ανατολική και βόρεια πτέρυγα του συγκροτήματος.

Μέσα στο κτιριακό συγκρότημα υπάρχει ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους και δενδροφυτευμένο αίθριο, έκτασης περίπου 1.200 τ.μ., όπου κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου φιλοξενούνται συναυλίες, παραστάσεις, εκδηλώσεις λόγου κ.ά., αναδεικνύοντας και κατ’ αυτόν τον τρόπο, την αισθητική και μνημειακή του αξία.

Μένει να φανεί αν θα τηρηθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης ώστε να ολοκληρωθούν με ασφάλεια όλες οι παρεμβάσεις και να παραδοθεί ένα έργο υψηλής ποιότητας, που θα αναδεικνύει την ιστορική αξία του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου και θα προσφέρει στην πόλη έναν σύγχρονο πολιτιστικό και μουσειακό πόλο.

