Πάτρα: Πρώτη σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας – Κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει σήμερα στην Πάτρα την πρώτη σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας, απευθύνοντας ανοικτό κάλεσμα σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής.

05 Δεκ. 2025 13:24
Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 19:30, στα γραφεία του ΟΕΒΕΣΝΑ (Αράτου 21, Πάτρα – 1ος όροφος), πραγματοποιείται η 1η σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Νίκος Κογιουμτσής, Γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας

Δημήτρης Βαριάμης, Αναπληρωτής Γραμματέας του ίδιου τομέα

Το κόμμα απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη οργανωμένη συνάντηση όσων συγκροτούν το δίκτυο μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του Νομού Αχαΐας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων στη διαμόρφωση πολιτικών, στην καταγραφή των πραγματικών αναγκών της αγοράς και στη διασύνδεση των επαγγελματιών της Δυτικής Ελλάδας με τον κεντρικό πολιτικό βραχίονα του κόμματος.

