Πάτρα: Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και δωρεάν χριστουγεννιάτικες δράσεις από το Εργατικό Κέντρο

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καλεί όλα τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και συνολικά τον λαό της Πάτρας να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες που διοργανώνει ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, δίνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και συλλογικής δράσης.

15 έως 23 Δεκεμβρίου: Συγκέντρωση τροφίμων –

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα διανεμηθούν σε οικογένειες εργαζομένων και ανέργων της πόλης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Σημείο συλλογής:1ος όροφος Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30 – 14:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου (πρωΐ): Εθελοντική Αιμοδοσία

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) διοργανώνουν Εθελοντική Αιμοδοσία.

Ώρα: 10:00 – 13:00 | Μέρος: 1ος όροφος Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Οι ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες την περίοδο των γιορτών, ειδικά για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία και για τις ευάλωτες ομάδες που στηρίζονται καθημερινά σε αυτή την πολύτιμη προσφορά ζωής. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη βαθιάς ανθρωπιάς. Το αίμα είναι κοινωνικό αγαθό – όχι εμπόρευμα. Αντιτασσόμαστε σε κάθε μορφή εμπορευματοποίησής του.

Στηρίξτε την προσπάθεια – χαρίστε ζωή σε όσους το έχουν ανάγκη.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου (απόγευμα): Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πατρέων και τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας, προσκαλεί όλα τα παιδιά των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, τα παιδιά των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών της πόλης στη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή

Ώρα: 17:00 | Μέρος: Ιχθυόσκαλα

Η γιορτή περιλαμβάνει πλήθος δωρεάν δραστηριοτήτων:

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Χορευτικές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες

Κουκλοθέατρο

Face painting

Photo time με εορταστικό σκηνικό

Θα υπάρχει μπουφές για τους μικρούς και κέρασμα για τους μεγάλους. Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στα παιδιά μια ζεστή γιορτινή εμπειρία και να ενισχύσει το πνεύμα αλληλεγγύης και χαράς.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Κυριακή 4 Ιανουαρίου: «Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια» (Θεατρική Παράσταση από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας)–

Ώρα: 12:00 μ.μ.| Μέρος: Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7, Πάτρα)

Πρόκειται για την έξοχη διασκευή του κλασικού παραμυθιού από την Ξένια Καλογεροπούλου και τον Θωμά Μοσχόπουλο, ένα έργο που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, καθώς, με ευφάνταστο τρόπο, πραγματεύεται θέματα που απασχολούν παιδιά και εφήβους. (Κατάλληλο για ηλικίες 5+)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου: «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα»

(Θεατρική Παράσταση από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας)–

Ώρα: 21:00 μ.μ.| Μέρος: Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7, Πάτρα)

Πρόκειται για το έργο του Ευγένιου Ο’ Νηλ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη, ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά δράματα του 20ου αιώνα – απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ το 1957- σκιαγραφεί μια τοιχογραφία οριακής τρυφερότητας και κατακερματισμένης αγάπης, που έχει βαθιά συγγένεια με τις αγωνίες του σήμερα: την αποξένωση μέσα στην οικογένεια, τον αγώνα με τις εξαρτήσεις, την αδυναμία της επικοινωνίας και την ευθραυστότητα της ελπίδας. (Κατάλληλο για ηλικίες 15+)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: στα τηλέφωνα 2610 226300, 2610.222700

(Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-14:00) και στο email: ergatoipal.kentropatras@gmail.com

