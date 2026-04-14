Πάτρα: Προβολή του ντοκιμαντέρ «Ludlow» από το Στέκι Νεολαίας του Εργατικού Κέντρου

Το Στέκι Νεολαίας του Εργατικού Κέντρου Πάτρας οργανώνει προβολή ντοκιμαντέρ την Κυριακή 19 Απριλίου στις 19:00, στον ημιώροφο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Η εκδήλωση στην Πάτρα έχει στο επίκεντρο το ντοκιμαντέρ «Ludlow, οι Έλληνες στους Πολέμους του Άνθρακα» του 2016, σε σκηνοθεσία του Λεωνίδα Βαρδαρού.

Η προβολή έρχεται να ανοίξει ξανά μια συζήτηση γύρω από την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών, τους εργατικούς αγώνες και τις ακραίες συνθήκες εκμετάλλευσης που αντιμετώπισαν χιλιάδες άνθρωποι στις αρχές του 20ού αιώνα. Για την Πάτρα, που διατηρεί διαχρονικά ζωντανή τη σχέση της με τους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες, η συγκεκριμένη εκδήλωση αποκτά και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η ιστορία πίσω από το ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ «Ludlow, οι Έλληνες στους Πολέμους του Άνθρακα» αφηγείται την πορεία Ελλήνων μεταναστών που βρέθηκαν στις αρχές του περασμένου αιώνα στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, αναζητώντας δουλειά και μια καλύτερη ζωή. Αντί γι’ αυτό, ήρθαν αντιμέτωποι με απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στα ανθρακωρυχεία που συνδέονταν με τα συμφέροντα του Ροκφέλερ.

Μέσα από την ταινία ξεδιπλώνεται μια περίοδος έντονης κοινωνικής σύγκρουσης, όπου οι εργάτες, ανάμεσά τους και πολλοί Ελληνες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρή καταστολή, εργοδοτική βία και ακραία εκμετάλλευση. Το ντοκιμαντέρ συνδέει την προσωπική διαδρομή των μεταναστών με ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, στο οποίο η εργασία, η επιβίωση και η αξιοπρέπεια περνούσαν μέσα από ανοιχτή σύγκρουση.

Η Σφαγή του Λάντλοου και η εξέγερση των εργατών

Κεντρικό σημείο στην αφήγηση αποτελεί η Σφαγή του Λάντλοου, ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία των εργατικών αγώνων στις ΗΠΑ. Μετά τη βίαιη καταστολή, οι εργάτες ξεσηκώθηκαν και, μαζί με χιλιάδες άλλους μετανάστες, πήραν τα όπλα για να υπερασπιστούν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους και το δίκιο τους.

Αυτή ακριβώς τη διαδρομή φέρνει στο προσκήνιο η ταινία του Λεωνίδα Βαρδαρού, φωτίζοντας μια ιστορία που ξεπερνά τα στενά όρια της ελληνικής μετανάστευσης και αγγίζει συνολικά το ζήτημα της μνήμης, της αντίστασης και της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Τα βασικά στοιχεία της προβολής

Ημερομηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Ωρα: 19:00

Χώρος: Ημιώροφος Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Ταινία: «Ludlow, οι Έλληνες στους Πολέμους του Άνθρακα»

Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Βαρδαρός

