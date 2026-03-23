Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν

23 Μαρ. 2026 11:00
Τα ίχνη μιας καλά οργανωμένης σπείρας «αναρριχητών» διαρρηκτών αναζητούν με μεθοδικότητα οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από τα διαδοχικά κρούσματα που κατεγράφησαν στο αστυνομικό δελτίο τις τελευταίες ημέρες. Μέσα σε διάστημα ελάχιστων 24ώρων, οι κακοποιοί κατάφεραν να εισβάλουν σε τουλάχιστον δύο οικίες στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Πάτρας. Η μέθοδος δράσης τους είναι σχεδόν η ίδια. Προσεγγίζουν τα κτίρια υπό το σκοτάδι, σκαρφαλώνουν με δεξιοτεχνία στα μπαλκόνια και εισέρχονται στο εσωτερικό από  ανασφάλιστα παράθυρα ή μπαλκονόπορτες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται να είναι πανομοιότυπη, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τα ίδια άτομα. Οι δράστες, κατά τις νυχτερινές ώρες, θέτουν στο στόχαστρο διαμερίσματα κυρίως σε χαμηλούς ορόφους, ποντάροντας στον αιφνιδιασμό και την ταχύτητα. Μάλιστα, ένα στοιχείο που προκαλεί έντονο προβληματισμό και ερευνάται εξονυχιστικά, είναι η πιθανή χρήση αναισθητικού σπρέι, καθώς οι ένοικοι των διαμερισμάτων δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό. Στη μία εκ των περιπτώσεων, το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τους δράστες να παραμένουν εντός του διαμερίσματος για αρκετή ώρα, την ίδια στιγμή που η ένοικος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο χωρίς να καταλάβει απολύτως τίποτα.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι διαρρήκτες κινήθηκαν με απόλυτη ψυχραιμία. Εψαξαν στοχευμένα σε ντουλάπες και συγκεκριμένα συρτάρια, αποφεύγοντας να αναστατώσουν ολόκληρο το σπίτι, ώστε να μην προκαλέσουν θόρυβο.

Το πρώτο χτύπημα που είδε το φως της δημοσιότητας αφορούσε την οικία της εθελόντριας, Βιβής Παξινού. Οι δράστες, πριν καταλήξουν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, επιχείρησαν να παραβιάσουν άλλη κατοικία στην ίδια πολυκατοικία. Για κακή τους τύχη, όμως, εκεί διαμένει αστυνομικός, με αποτέλεσμα να αποτύχουν και να στρέψουν την προσοχή τους στον όροφο της κυρίας Παξινού. Αφού αναρριχήθηκαν στο μπαλκόνι, εντόπισαν ένα μικρό ανασφάλιστο παράθυρο από το οποίο εισήλθαν στον χώρο. Με ιδιαίτερο θράσος, οι κακοποιοί κάθισαν στη βεράντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να «ξεδιαλέξουν» με την ησυχία τους τα κλοπιμαία, διαχωρίζοντας τα τιμαλφή από τα αντικείμενα μικρότερης αξίας. Η συνολική λεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά σε αξία τα 10.000 ευρώ, καθώς οι δράστες άρπαξαν επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, πολλά εκ των οποίων είχαν ανεκτίμητη συναισθηματική αξία για την ιδιοκτήτρια.

Παρά το γεγονός ότι οι δράστες φορούσαν γάντια και δεν άφησαν εμφανή αποτυπώματα, η σήμανση εντόπισε μια πατημασιά πάνω σε τέντα, η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί «κλειδί» για την ταυτοποίησή τους.

Στο δεύτερο περιστατικό, οι δράστες μπήκαν με τον ίδιο τρόπο σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, όπου έψαξαν σε συγκεκριμένα σημεία, χωρίς όμως να σταθούν τυχεροί, καθώς βρήκαν και πήραν μόνο ένα μικρό χρηματικό ποσό που βρήκαν στο σπίτι. Πλέον, οι περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας έχουν πυκνώσει αισθητά, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για τον εντοπισμό της επικίνδυνης σπείρας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:26 Βουτιά άνω του 1,5% στις ευρωπαϊκές μετοχές με φόντο τον πόλεμο και το Ορμούζ
11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
