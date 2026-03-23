Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
Συναγερμός στην Aστυνομία από τα χτυπήματα σπείρας που εισβάλε σε διαμερίσματτα από βεράντες
Τα ίχνη μιας καλά οργανωμένης σπείρας «αναρριχητών» διαρρηκτών αναζητούν με μεθοδικότητα οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από τα διαδοχικά κρούσματα που κατεγράφησαν στο αστυνομικό δελτίο τις τελευταίες ημέρες. Μέσα σε διάστημα ελάχιστων 24ώρων, οι κακοποιοί κατάφεραν να εισβάλουν σε τουλάχιστον δύο οικίες στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Πάτρας. Η μέθοδος δράσης τους είναι σχεδόν η ίδια. Προσεγγίζουν τα κτίρια υπό το σκοτάδι, σκαρφαλώνουν με δεξιοτεχνία στα μπαλκόνια και εισέρχονται στο εσωτερικό από ανασφάλιστα παράθυρα ή μπαλκονόπορτες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται να είναι πανομοιότυπη, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τα ίδια άτομα. Οι δράστες, κατά τις νυχτερινές ώρες, θέτουν στο στόχαστρο διαμερίσματα κυρίως σε χαμηλούς ορόφους, ποντάροντας στον αιφνιδιασμό και την ταχύτητα. Μάλιστα, ένα στοιχείο που προκαλεί έντονο προβληματισμό και ερευνάται εξονυχιστικά, είναι η πιθανή χρήση αναισθητικού σπρέι, καθώς οι ένοικοι των διαμερισμάτων δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό. Στη μία εκ των περιπτώσεων, το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τους δράστες να παραμένουν εντός του διαμερίσματος για αρκετή ώρα, την ίδια στιγμή που η ένοικος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο χωρίς να καταλάβει απολύτως τίποτα.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι διαρρήκτες κινήθηκαν με απόλυτη ψυχραιμία. Εψαξαν στοχευμένα σε ντουλάπες και συγκεκριμένα συρτάρια, αποφεύγοντας να αναστατώσουν ολόκληρο το σπίτι, ώστε να μην προκαλέσουν θόρυβο.
Το πρώτο χτύπημα που είδε το φως της δημοσιότητας αφορούσε την οικία της εθελόντριας, Βιβής Παξινού. Οι δράστες, πριν καταλήξουν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, επιχείρησαν να παραβιάσουν άλλη κατοικία στην ίδια πολυκατοικία. Για κακή τους τύχη, όμως, εκεί διαμένει αστυνομικός, με αποτέλεσμα να αποτύχουν και να στρέψουν την προσοχή τους στον όροφο της κυρίας Παξινού. Αφού αναρριχήθηκαν στο μπαλκόνι, εντόπισαν ένα μικρό ανασφάλιστο παράθυρο από το οποίο εισήλθαν στον χώρο. Με ιδιαίτερο θράσος, οι κακοποιοί κάθισαν στη βεράντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να «ξεδιαλέξουν» με την ησυχία τους τα κλοπιμαία, διαχωρίζοντας τα τιμαλφή από τα αντικείμενα μικρότερης αξίας. Η συνολική λεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά σε αξία τα 10.000 ευρώ, καθώς οι δράστες άρπαξαν επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, πολλά εκ των οποίων είχαν ανεκτίμητη συναισθηματική αξία για την ιδιοκτήτρια.
Παρά το γεγονός ότι οι δράστες φορούσαν γάντια και δεν άφησαν εμφανή αποτυπώματα, η σήμανση εντόπισε μια πατημασιά πάνω σε τέντα, η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί «κλειδί» για την ταυτοποίησή τους.
Στο δεύτερο περιστατικό, οι δράστες μπήκαν με τον ίδιο τρόπο σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, όπου έψαξαν σε συγκεκριμένα σημεία, χωρίς όμως να σταθούν τυχεροί, καθώς βρήκαν και πήραν μόνο ένα μικρό χρηματικό ποσό που βρήκαν στο σπίτι. Πλέον, οι περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας έχουν πυκνώσει αισθητά, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για τον εντοπισμό της επικίνδυνης σπείρας.
