Πάτρα: Ψήφισμα συμπαράστασης της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας προς τους αγρότες – «Στενάζει ο πρωτογενής τομέας»

Τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών εκφράζει η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας, με ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική της Συνέλευση, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό των «βιοπαλαιστών» του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι αυτές τις ημέρες βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι «ο αγροτικός κόσμος της χώρας στενάζει από το αβάσταχτο κόστος παραγωγής», κάνοντας αναφορά σε υψηλές τιμές καυσίμων, ενέργειας, πρώτων υλών και εφοδίων, που καθιστούν ασύμφορη την παραγωγή και επιδεινώνουν τον οικονομικό τους αγώνα. Παράλληλα, επισημαίνεται ο έλεγχος της αγοράς από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι –όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ– αγοράζουν τα προϊόντα των αγροτών σε εξευτελιστικές τιμές, την ώρα που αυτά φτάνουν πανάκριβα στον καταναλωτή.

Η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί ολοένα και περισσότερους αγρότες στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος και συμβάλλει στη συνεχή συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα, τη στιγμή μάλιστα που –όπως σημειώνεται στο ψήφισμα– «τα εκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλήγουν στις τσέπες των λίγων και ημετέρων».

Με ιδιαίτερη ένταση, η Ένωση Εκπαιδευτικών καλεί την κυβέρνηση:

Να σταματήσει κάθε μορφή τρομοκράτησης και καταστολής απέναντι στους αγρότες.

Να προχωρήσει άμεσα στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν αξιοπρεπώς από το επάγγελμά τους.

Η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας καταλήγει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των αγώνων των αγροτών, θεωρώντας πως ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την κοινωνία, την οικονομία και το μέλλον της χώρας.

