Πάτρα: Ψήφισμα συμπαράστασης της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας προς τους αγρότες – «Στενάζει ο πρωτογενής τομέας»

Η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας καταλήγει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των αγώνων των αγροτών, θεωρώντας πως ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την κοινωνία, την οικονομία και το μέλλον της χώρας.

Πάτρα: Ψήφισμα συμπαράστασης της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας προς τους αγρότες – «Στενάζει ο πρωτογενής τομέας»
10 Δεκ. 2025 17:16
Pelop News

Τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών εκφράζει η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας, με ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική της Συνέλευση, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό των «βιοπαλαιστών» του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι αυτές τις ημέρες βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι «ο αγροτικός κόσμος της χώρας στενάζει από το αβάσταχτο κόστος παραγωγής», κάνοντας αναφορά σε υψηλές τιμές καυσίμων, ενέργειας, πρώτων υλών και εφοδίων, που καθιστούν ασύμφορη την παραγωγή και επιδεινώνουν τον οικονομικό τους αγώνα. Παράλληλα, επισημαίνεται ο έλεγχος της αγοράς από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι –όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ– αγοράζουν τα προϊόντα των αγροτών σε εξευτελιστικές τιμές, την ώρα που αυτά φτάνουν πανάκριβα στον καταναλωτή.

Η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί ολοένα και περισσότερους αγρότες στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος και συμβάλλει στη συνεχή συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα, τη στιγμή μάλιστα που –όπως σημειώνεται στο ψήφισμα– «τα εκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλήγουν στις τσέπες των λίγων και ημετέρων».

Με ιδιαίτερη ένταση, η Ένωση Εκπαιδευτικών καλεί την κυβέρνηση:

  • Να σταματήσει κάθε μορφή τρομοκράτησης και καταστολής απέναντι στους αγρότες.

  • Να προχωρήσει άμεσα στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν αξιοπρεπώς από το επάγγελμά τους.

Η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας καταλήγει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των αγώνων των αγροτών, θεωρώντας πως ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την κοινωνία, την οικονομία και το μέλλον της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ