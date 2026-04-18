Πάτρα: Πυρά της «Εμπορικής Ανανέωσης» κατά της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου για σιωπή, open mall και Σταθακοπούλειο

Μετωπική επίθεση στη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και σε τμήμα της αντιπολίτευσης, εξαπολύει η «Εμπορική Ανανέωση», υποστηρίζοντας ότι ο εμπορικός κόσμος δεν έχει ανάγκη από γενικόλογες τοποθετήσεις και κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά από καθαρές θέσεις, ουσιαστική στήριξη και λύσεις στα προβλήματα που πιέζουν καθημερινά την αγορά.

Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη υποστηρίζει ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η διοίκηση, μαζί με ένα μέρος αυτού που χαρακτηρίζει «δήθεν αντιπολίτευση», αρκείται σε ευχές και προτάσεις που, όπως τονίζει, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του εμπορίου. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνει ότι ο ιστορικός σύλλογος έχει οδηγηθεί σε θέση απλού παρατηρητή, την ώρα που οι εξελίξεις τρέχουν και οι επιχειρήσεις δοκιμάζονται.

Η «Εμπορική Ανανέωση» θέτει δημόσια μια σειρά από ερωτήματα προς τη διοίκηση. Ζητά να γίνει σαφές ποια είναι η επίσημη θέση της για την πασχαλινή εμπορική κίνηση, ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη ημέρα του εμπορίου και τι απαντά για την, όπως τη χαρακτηρίζει, παταγώδη αποτυχία του open mall.

Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο και το θέμα του πρόσφατου έκτακτου διοικητικού συμβουλίου για το Σταθακοπούλειο Ίδρυμα. Όπως αναφέρει, με τη στάση και την παρουσία τους τα υπόλοιπα μέλη νομιμοποίησαν μια παράνομη, κατά την ίδια, πρακτική του προεδρείου, καθώς δεν επετράπη στον εκπρόσωπο της παράταξης, Γιάννη Ρούπα, να συμμετάσχει μέσω zoom.

Η παράταξη τονίζει ότι η περίοδος που διανύει ο εμπορικός κόσμος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και συνδέεται πλέον άμεσα με την ίδια την επιβίωση των επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου, καταθέτοντας προτάσεις, εισηγήσεις και ασκώντας, όπως αναφέρει, υπεύθυνη αντιπολίτευση.

