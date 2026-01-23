Πάτρα: Ρεσιτάλ «Φαντασιομανία» με την Ιβόνα Γκλίνκα στο Δημοτικό Ωδείο – Δωρεάν είσοδος

Με το ρεσιτάλ «Φαντασιομανία» και έργα για σόλο φλάουτο με την Ιβόνα Γκλίνκα συνεχίζεται τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στις 20:00, η ενότητα συναυλιών «Δευτέρες στο Ωδείο» στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10).

Η Ιβόνα Γκλίνκα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες φλαουτίστριες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, με διεθνή αναγνώριση για τις ερμηνείες της σε έργα σύγχρονης έντεχνης μουσικής. Έχει δώσει πολυάριθμα ρεσιτάλ κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου και έχει εμφανιστεί ως σολίστ και πρώτο φλάουτο με ορχήστρες στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, ενώ έχει παρουσιάσει περισσότερες από 300 πρεμιέρες έργων, πολλά από τα οποία γράφτηκαν ειδικά για εκείνη.

Γεννημένη στο Kwidzyn της Πολωνίας, απέκτησε δίπλωμα φλάουτου σε ηλικία 18 ετών από το Μουσικό Λύκειο του Gdansk με την υψηλότερη βαθμολογία και συνέχισε τις σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία του Gdansk, από όπου αποφοίτησε με Master of Music in Performance. Παράλληλα, με υποτροφίες και διακρίσεις παρακολούθησε ανώτερα σεμινάρια και μαθήματα σε Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, με κορυφαίους καθηγητές φλάουτου.

Το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτορας από τη Μουσική Ακαδημία της Κρακοβίας με θέμα τη μουσική για φλάουτο του Brian Ferneyhough και το 2012 από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη σύγχρονη ελληνική μουσική για σόλο φλάουτο. Έχει αποσπάσει περισσότερα από 50 διεθνή βραβεία και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες δισκογραφικές παραγωγές σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Σήμερα διδάσκει φλάουτο στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών και στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, ενώ από το 2020 είναι Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι επίσης Yamaha Artist.

Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



