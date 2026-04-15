Πάτρα: Ρεσιτάλ του Γιάννη Ευσταθόπουλου στη Φιλαρμονική με πρεμιέρες έργων Ελλήνων συνθετών

Τη συναυλία κιθάρας «Από τον Μύθο στον Ήχο. Η ελληνική κιθάρα σήμερα» προαναγγέλλουν η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, γνωστοποιώντας ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου στην Πάτρα. Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σολίστ της βραδιάς θα είναι ο Γιάννης Ευσταθόπουλος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει δημοσιοποιηθεί, το ρεσιτάλ εστιάζει στην πορεία της ελληνικής κιθαριστικής δημιουργίας από τα μέσα του 20ού αιώνα έως σήμερα, με έργα γραμμένα από Ελληνες συνθέτες και με ιδιαίτερη έμφαση σε νέες παρουσιάσεις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πρεμιέρες συνθέσεων των Διονύση Μπουκουβάλα, Βασιλικής Φιλιππαίου, Δημήτρη Δοξάκη και Γιώργου Παπουτσή, ενώ πλαισιώνονται από έργα των Αλέκου Ξένου, Κώστα Τζωρτζινάκη, Ορέστη Καλαμπαλίκη και Μιχάλη Τραυλού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο έργο «Χορικά» του Αλέκου Ξένου, σε μεταγραφή του Γεράσιμου Μηλιαρέση, το οποίο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, εντοπίστηκε από τον Διονύση Μπουκουβάλα και πιθανότατα θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η παρτιτούρα παραχωρήθηκε από τον γιο του συνθέτη, Διονύση Μηλιαρέση.

Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος παρουσιάζεται από τους διοργανωτές ως σολίστ, ερευνητής και διδάκτωρ στις Τέχνες από το Vrije Universiteit Brussel, με διεθνή δραστηριότητα σε συναυλιακούς χώρους, φεστιβάλ και συνέδρια. Στο βιογραφικό που συνοδεύει την εκδήλωση αναφέρεται επίσης ότι έχει σπουδάσει κλασική κιθάρα, ιστορικά όργανα και ανώτερα θεωρητικά σε ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ από το 2022 διδάσκει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, με ελεύθερη είσοδο, ενώ περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Ωδείου. Στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών ως χώρος αναφέρεται η Ρήγα Φερραίου 5, ενώ σε παλαιότερη ενημέρωση της Φιλαρμονικής για τη γραμματεία και τις δράσεις της αναγράφεται η διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 7.

