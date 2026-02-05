Πάτρα: Ρίχνει «γέφυρες» συνεργασίας με την Ερμού ο κ. Μάστακας

Οι εντάσεις του παρελθόντος, όχι μόνο περιήλθαν σε γνώση του νέου προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, Ευάγγελου Μάστακα, αλλά έχουν κιόλας τύχει «επεξεργασίας» εκ μέρους του, προκειμένου να υπάρξει αγαστή και αρμονική συνεργασία ανάμεσα στις δικαστικές και τις αστυνομικές αρχές της Αχαΐας και της ευρύτερης περιοχής.

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

«Εμείς συλλαμβάνουμε εμπόρους ναρκωτικών, ληστές και μεγαλοκακοποιούς, όμως αντιμετωπίζονται με επιείκεια», είναι το πνεύμα της δυσαρέσκειας, που έχουν εξωτερικεύσει με διάφορες αφορμές τα τελευταία χρόνια στελέχη της τοπικής ΕΛΑΣ.

Από τη δικαστική πλευρά, βέβαια, αντιτείνεται ότι η «ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορουμένου καθορίζεται από τα στοιχεία και από το πόσο «δεμένη» είναι μια δικογραφία, όταν συντάσσεται από την προανακριτική υπηρεσία της Αστυνομίας».

Την ανωτέρω διάσταση, που έχει προκαλέσει ουκ ολίγες τριβές στο παρελθόν ανάμεσα σε αξιωματικούς και δικαστικούς λειτουργούς, έρχεται να γεφυρώσει ο κ. Μάστακας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Π», ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών προτίθεται εντός των προσεχών ημερών να επισκεφθεί το Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού και να έχει εποικοδομητικές επαφές με τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Γενικής Επιθεώρησης της ΕΛΑΣ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας.

Ειδικότερα, με τον γεν. επιθεωρητή, υποστράτηγο Θοδ. Τσάτσαρη, τον αστυνομικό διευθυντή Αχαΐας, ταξίαρχο Γιάννη Μπούμη, τον διοικητή Ασφαλείας Πατρών, Γιάννη Σταθούλια και τους αξιωματικούς, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το προανακριτικό έργο. Υπό μία έννοια η συνάντηση θα έχει και «σεμιναριακό» χαρακτήρα, με σαφή πρόθεση τη σύγκλιση όσον αφορά τη συνεργασία των δύο πλευρών, για να μην επαναληφθούν οι διιστάμενες απόψεις και οι εντάσεις του παρελθόντος, που έστω και αθέλητα υπονομεύουν την αξιοπιστία των δύο Αρχών.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, με απώτερο στόχο τον πιο εύρυθμο και αποδοτικό τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται η καθιέρωση τηλεδιασκέψεων με τους επικεφαλής των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Πάτρας, του Πύργου, της Αμαλιάδας, της Ζακύνθου και του Αργοστολίου. Προφανής επιδίωξη είναι ο καλύτερος συντονισμός των δικαστικών υπηρεσιών, η παρακολούθηση της προδικαστικής διαδικασίας σοβαρών ποινικών υποθέσεων και, φυσικά, η σύντμηση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Τέλος, όπως έγινε γνωστό, αναμένεται ο Ευάγγελος Μάστακας να αναλάβει σύντομα πρωτοβουλίες, αφενός για το κυκλοφοριακό πρόβλημα σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας και αφετέρου για τον ασφαλέστερο τρόπο κυκλοφορίας των οχημάτων και δη των δίτροχων, εντός και εκτός της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Εισαγγελικές πηγές θεωρούν ότι πρέπει να εξευρεθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος, από τη διοργάνωση π.χ. μιας ημερίδας ή τη διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι προετοιμάζεται το έδαφος για κοινή δράση της Περιφέρειας, του Δήμου, της τοπικής ΕΛΑΣ και των επαγγελματιών αυτοκινητιστών, υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



