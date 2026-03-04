Πάτρα: Ρήγμα στην «Εμπορική Ανανέωση», ανεξαρτητοποιήθηκαν τρεις σύμβουλοι

Πλέον μοναδικός μέλος στην «Εμπορικη Ανανέωση» είναι ο Γιάννης Ρούπας.

04 Μαρ. 2026 12:29
Pelop News

Ρήγμα στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»  από την οποία υπάρχουν αποχωρήσεις τριών σύμβουλων οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Μιλάμε για τους Τάκη Γουρδούπη, Ερμίνα Διονυσάτου και Γιώργο Αβράμη οι οποίοι με ανακοίνωση τους έκανα γνωστό ότι ανεξαρτητοποινται , ενώ και ο Μιχάλης Παντελής αποχωρεί από την παράταξη.

Η ανακοίνωση: «Οι κάτωθι υπογράφοντες ενημερώνουμε ότι, για λόγους αξιοπρέπειας και σεβασμού προς την προσωπική και συλλογική μας θέση, αποχωρούμε από την παράταξη της Εμπορικής Ανανέωσης. Οι Γουρδούπης Παναγιώτης, Διονυσάτου Ερμιόνη και Γεώργιος Αβράμης ανεξαρτητοποιούμαστε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Ο Μιχάλης Παντελής αποχωρεί από την παράταξη της Εμπορικής Ανανέωσης ως μέλος αυτής.

Η απόφασή μας λαμβάνεται με γνώμονα την ακεραιότητα των αρχών μας, τιμώντας την ψήφο των εμπόρων που μας στήριξαν, ενώ η δέσμευσή μας για υπεύθυνη συμμετοχή και πλήρη εκπλήρωση των καθηκόντων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει αμετάβλητη.

Γουρδούπης Παναγιώτης

Διονυσάτου Ερμιόνη

Γεώργιος Αβράμης

Μιχάλης Παντελής»

