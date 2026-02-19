Πάτρα: Σάββατο πρωί στην κλιμάκωση του καρναβαλικού θερμομέτρου

Από τις 11πμ έως τις 2μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ το «PRE PARADE DJ PARTY» που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας θα ανεβάσει τα ντεσιμπέλ της καρναβαλικής διασκέδασης.

19 Φεβ. 2026 17:09
Από τα πιο ζεστά καρναβαλικά πρωινά με τη θερμοκρασία να κλιμακώνεται ενόψει Ποδαράτης Νυχτερινής Παρέλασης θα είναι το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου πλημμυρίζοντας με καρναβαλικό χρώμα, γεύση και μουσική το κέντρο της Πάτρας. Πατρινοί και επισκέπτες που θα αναζητούν ώρες κεφιού, χαράς και ανεμελιάς, θα έχουν την ευκαιρία για μια εμπειρία γιορτινή και καρναβαλική από ποικίλες δράσεις.

Από τις 11πμ έως τις 2μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ το «PRE PARADE DJ PARTY» που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας θα ανεβάσει τα ντεσιμπέλ της καρναβαλικής διασκέδασης.

Την ώρα που θα διεξάγεται ο Σοκολατοπόλεμος με την παρέλαση οχημάτων με σοκολατορίψεις στους κεντρικούς δρόμους της πόλης γλυκαίνοντας τον κόσμο, οι Djs Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Παπανδρέου (Dimi Papa) και Τάκης Λαϊνάς θα ξεσηκώνουν τον κόσμο με τις χορευτικές επιλογές τους προθερμαίνοντας σε ρυθμούς Ποδαράτης. Ένα μεγάλο πάρτι που θα ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου.

Παράλληλα οι Στρατηγοί και Πρέσβεις του Πατρινού Καρναβαλιού θα θέτουν «μηχανές» και «οχήματα» σε πλήρη κίνηση Σάββατο μεσημέρι οι Στρατηγοί  και Πρέσβεις και θα υποδεχθούν τη Μαρία Αντουανέτα και την πολυπληθή συνοδεία της με όλες τις τιμές. «Θα της παραδώσουν τον κλεμμένο θησαυρό του Λούβρου, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλές και υπό απόλυτη προστασία μέρος που δεν μπορεί να το βρει ούτε ο ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ…», που βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό!!!

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου πρωί και μεσημέρι!

Βάλτε στο πρόγραμμα το Πατρινό Καρναβάλι!

Στην πρωτεύουσα του κεφιού και της Αποκριάς!

