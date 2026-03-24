Πάτρα: Σμπαράλια ΙΧ στο Τσαούση, εκτός ελέγχου κατέληξε σε δέντρα – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν ΙΧ όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, προσκρούοντας σε δέντρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην Παραλία Πατρών στο ύψος της περιοχής Τσαούση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών.

