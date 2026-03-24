Πάτρα: Σμπαράλια ΙΧ στο Τσαούση, εκτός ελέγχου κατέληξε σε δέντρα – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Νέο τροχαίο στην Πάτρα με αυτοκίνητο που εξετράπη της πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρα. Τραυματίστηκε ο οδηγός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

24 Μαρ. 2026 7:27
Pelop News

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν ΙΧ όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, προσκρούοντας σε δέντρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην Παραλία Πατρών στο ύψος της περιοχής Τσαούση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Νεκρός από το δυστύχημα στα Ροΐτικα, υπέκυψε στα τραύματά του ο άτυχος άνδρας

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:08 Πάτρα: Πρωτιές και βραβεία για μαθητές του Δημοτικού Ωδείου σε πανελλήνιο διαγωνισμό μουσικής
12:02 Μητσοτάκης από το ΙΜΕΤ: Σύστημα με Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει την κίνηση και ανοίγει δρόμο για την Αθήνα
12:00 Ισραηλινά μέσα: «Ο Χαμενέϊ συμφώνησε με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις»
11:55 Κραβαρίτης: “Ο ΝΟΠ έχει ευοίωνο μέλλον, σε κάθε περίπτωση”
11:53 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Καταγγελίες-φωτιά για πλαστά έργα, κλεμμένα κοσμήματα και μνημεία
11:50 Κικίλιας για τη δίκη των Τεμπών: «Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις» – Νέα πίεση στον Φλωρίδη
11:49 Δείτε πότε μπαίνουν οι συντάξεις του Απριλίου
11:46 Πάτρα: Η Λέσχη Ανάγνωσης του Ωδείου ανοίγει συζήτηση για το βιβλίο του Μπάρενμποϊμ
11:44 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τουρισμός στην Ελλάδα
11:40 Πιερρακάκης: Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή για τη Μέση Ανατολή
11:39 Δανία: Ανοιξαν οι κάλπες για εκλογές, ποια είναι φαβορί
11:32 Αθήνα: Μαθητές παρελαύνουν με βροχή στο Σύνταγμα – Το «παρών» από πολιτικούς με γαλανόλευκες εμφανίσεις
11:29 Συγκίνησε το Μεσολόγγι ο τυφλός μαθητής που κράτησε τη σημαία στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:27 Τριπλή πατρινή διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας
11:25 Μαρουσάκης: Άστατος μέχρι τέλη Μαρτίου ο καιρός – Πότε «γυρίζει» προς την άνοιξη, πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου
11:21 Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τι γίνεται με τον χρυσό
11:16 Στη Φλωρεντία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Erasmus+ AFJ και τα επαγγέλματα του αύριο
11:15 Αράγτσι: «ΗΠΑ και Ισραήλ είναι οι υπεύθυνοι για τα στενά του Ορμουζ»
11:10 Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – 16χρονος είχε πάνω του μαχαίρι
11:04 Στη Ρω για την Κυρά της σημαίας: Μπαίνει σε τροχιά η τοποθέτηση του ανδριάντα της Δέσποινας Αχλαδιώτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
