Πάτρα: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου, οι συστάσεις προς τους πολίτες

Σε επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα με 24ωρη επιφυλακή προσωπικού, βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, λόγω των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων που αναμένονται να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας Πέμπτη 2/10 μέχρι τις νυχτερινές ώρες Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.

Οι δημότες καλούνται να επιδείξουν προσοχή στις μετακινήσεις τους, ειδικότερα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

ο Δήμος Πατρέων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να:

• Βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα.

• Βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά.

• Περιοριστούν στις αναγκαίες μετακινήσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

• Να αποφύγουν κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρά ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους και να μετακινηθούν σε ασφαλές υψηλό σημείο του σπιτιού.

• Μη διασχίζουν χείμαρρους πεζή ή με το αυτοκίνητο τους.

• Να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

• Μη πλησιάζουν σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Σε περίπτωση κινδύνου και προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 – 112 ή την Αστυνομία στο 100.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr

