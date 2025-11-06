Πάτρα: Σε εξέλιξη οι εργασίες για διαγραμμίσεις στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί οι εργασίες διαγραμμίσεων στη Ρήγα Φεραίου, στο πλαίσιο της νέας κανονιστικής και για τους χώρους των τραπεζοκαθισμάτων στα καταστήματα εστίασης.

Συνεργεία του Δήμου Πατρέων από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει εργασίες από τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου με βάση τον νέο «Κανονισμό χρήσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρόμων, με καθορισμό όρων και προϋπόθεσης χρήσης τους», ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων.

Στα σημεία είναι και οι ιδιόκτητες των καταστημάτων που μαζί με τους αρμόδιους ελέγχουν ακριβώς τα όρια που πρέπει να μπει η γραμμή ώστε να είναι σύννομη.

