Πάτρα: Σε καρναβαλικούς ρυθμούς ο πεζόδρομος της Ρήγα Φεραίου

Μετράμε αντίστροφα για την διεξαγωγή του φετινού πατρινού καρνάβαλου που θα γίνει το διήμερο 21-22 Φεβρουαρίου και η πόλη έχει ξεκινήσει να κινείται σε καρναβαλικούς ρυθμούς.

Εκτός από τα μπάστακες που έχουν τοποθετηθεί σε πολλά κομβικά σημεία της Πάτρας, είδαμε πρόσφατα και κανιβαλικό διάκοσμο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου ο οποίος όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αναμένεται να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες που θα έρθουν για να ξεφαντώσουν με την μαγεία του πατρινού καρναβαλιού.

