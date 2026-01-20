Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής»

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πολυφωνικής, με απολογισμό δράσεων, τιμητικές βραβεύσεις και παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής της Πάτρας.

Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής»
20 Ιαν. 2026 13:21
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», την παρελθούσα Κυριακή, στις κατάμεστες εγκαταστάσεις του Οργανισμού, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, των μελών και φίλων της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ.

Την πίτα ευλόγησε ο Παν. Αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, ενώ έψαλλε ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (Διεύθυνση: Γιάννης Κόττορος).

Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής» Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής»

Ακολούθησε η καθιερωμένη διαδικασία κοπής των κομματιών της πίτας, για όλα τα τμήματα του Οργανισμού, ενώ το τυχερό νόμισμα βρέθηκε στο κομμάτι «του Χριστού και της Εκκλησίας» και το οποίο παρέλαβε ο παριστάμενος αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Κόττορος προέβη στη συνέχεια στον Διοικητικό Απολογισμό του 2025, ενώ ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μο Σταύρος Σολωμός, παρουσίασε επί οθόνης, τον καλλιτεχνικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και ο οποίος περιλάμβανε 106 συναυλίες- παραστάσεις των 11 τμημάτων του Οργανισμού, τοπικά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής» Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής»

Κατά τη διάρκεια της γιορτινής αυτής εκδήλωσης τιμήθηκαν για την μακρόχρονη θητεία και προσφορά τους στον Οργανισμό, ο καθηγητής κιθάρας του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Ανδρέας Μπένος και το μέλος της ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ και ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, Μάκης Πομώνης.

Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής» Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής»

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης κάλυψε, η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά).

Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, η βουλευτής Αχαΐας κα Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ. Τάκης Αντωνόπουλος, ο εκπρόσωπος του Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Ιάσονα Φωτήλα, Βασίλης Φιλιππόπουλος, η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας κα Βίβιαν Σαμούρη ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Πατρέων από κοινού με τη Δημοτική Σύμβουλο κα Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου, ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων κ. Πέτρος Ψωμάς, ο επιχειρηματίας κ. Νίκος Καρακίτσος, κ.α.

Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στήριξη της «καρδιάς» της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας με 23 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας»
15:16 Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
15:08 Τι Επηρεάζει το Κόστος των Ρολών Καταστημάτων το 2026;
15:00 Πάτρα: Τσακωμοί για το παρκάρισμα – Μηχανάκια στα πεζοδρόμια, εντάσεις, στα Προσφυγικά
14:59 Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός σε 5 Περιφέρειες – Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική
14:51 Θλίψη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού: Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Ρωμαίου
14:46 Η Πάτρα ανοίγει θαλάσσια πύλη προς την Αίγυπτο
14:42 Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτές – «Και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», λέει ο Γιαννάκος
14:39 Αιγιάλεια: Γεύμα στο ΕΚΑΜΕ από το μαγειρείο «ΠΛΕΣΣΑΣ»
14:36 Μανιασμένοι άνεμοι «παραλύουν» τις θαλάσσιες μεταφορές σε Πάτρα, Ρίο και Κυλλήνη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Δυτική Ελλάδα: Νέα πρόσκληση για το DigiWest – 121 επιχειρήσεις μπαίνουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
14:33 Κακοκαιρία: Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων αύριο στην Αττική
14:29 Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου λόγω των ισχυρών ανέμων
14:26 Σε αυξημένη ετοιμότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις ψήφους της ΝΔ «μπλόκο» σε νέους μάρτυρες στην Εξεταστική – Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση
14:15 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Μια 6χρονη επέζησε μόνη – Νεκρή ολόκληρη η οικογένειά της
14:08 Σε εκλογές αύριο και μεθαύριο το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
14:01 Η «αχίλλειος πτέρνα» της Γροιλανδίας: Η ανακάλυψη που απειλεί τους πάγους και περιπλέκει τα σχέδια Τραμπ
13:55 Όταν μιλάς αλλά δεν ακούγεσαι: Παρουσίαση του βιβλίου «Social Media» του Κωνσταντίνου Πουλή στην Πάτρα
13:44 Φωκίδα: Ανήλικος πίσω από εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Συνελήφθησαν και οι γονείς του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ