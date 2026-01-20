Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης και απολογισμού η κοπή πίτας της «Πολυφωνικής»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», την παρελθούσα Κυριακή, στις κατάμεστες εγκαταστάσεις του Οργανισμού, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, των μελών και φίλων της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ.

Την πίτα ευλόγησε ο Παν. Αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, ενώ έψαλλε ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (Διεύθυνση: Γιάννης Κόττορος).

Ακολούθησε η καθιερωμένη διαδικασία κοπής των κομματιών της πίτας, για όλα τα τμήματα του Οργανισμού, ενώ το τυχερό νόμισμα βρέθηκε στο κομμάτι «του Χριστού και της Εκκλησίας» και το οποίο παρέλαβε ο παριστάμενος αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Κόττορος προέβη στη συνέχεια στον Διοικητικό Απολογισμό του 2025, ενώ ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μο Σταύρος Σολωμός, παρουσίασε επί οθόνης, τον καλλιτεχνικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και ο οποίος περιλάμβανε 106 συναυλίες- παραστάσεις των 11 τμημάτων του Οργανισμού, τοπικά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της γιορτινής αυτής εκδήλωσης τιμήθηκαν για την μακρόχρονη θητεία και προσφορά τους στον Οργανισμό, ο καθηγητής κιθάρας του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Ανδρέας Μπένος και το μέλος της ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ και ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, Μάκης Πομώνης.

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης κάλυψε, η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά).

Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, η βουλευτής Αχαΐας κα Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ. Τάκης Αντωνόπουλος, ο εκπρόσωπος του Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Ιάσονα Φωτήλα, Βασίλης Φιλιππόπουλος, η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας κα Βίβιαν Σαμούρη ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Πατρέων από κοινού με τη Δημοτική Σύμβουλο κα Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου, ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων κ. Πέτρος Ψωμάς, ο επιχειρηματίας κ. Νίκος Καρακίτσος, κ.α.

