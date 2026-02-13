Πάτρα: Σε τροχιά είσπραξης τα ληξιπρόθεσμα του Δήμου – «Κυνήγι» οφειλών με 3.404 ειδοποιητήρια

Την ίδια ώρα που το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει ένα πανελλαδικό διαδημοτικό Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα των δήμων της χώρας από ληξιπρόθεσμα τέλη (εκτιμώνται στα 3 δις ευρώ), ο Δήμος Πατρέων απέστειλε 3.404 νέα ειδοποιητήρια σε οφειλέτες.

Την αποκάλυψη έκανε, μιλώντας χθες στην Π», ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης Διονύσης Πλέσσας, με αφορμή ερώτηση που του απευθύναμε για το ΚΕΑΟ. Οπως είπε χαρακτηριστικά: «Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπάρχουν πάντα και είναι αυτές που δεν έχουν πληρωθεί μετά χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία της εξόφλησης ή δεν έχουν ρυθμιστεί με δόσεις. Για ληξιπρόθεσμα χρέη που παραγράφονταν στο έτος 2025 (σ. 31-12-2025) και προκειμένου να μην παραγραφούν, η οικονομική υπηρεσία απέστειλε, για τον σκοπό αυτό, 3.404 ειδοποιητήρια σε οφειλέτες για σύνολο ποσού 650.587,32 ευρώ. Για τις συγκεκριμένες οφειλές, οι οφειλέτες δεν είχαν προχωρήσει ούτε σε ρύθμιση αυτών, δηλαδή δόσεις με διακανονισμό στα πλαίσια των ρυθμιστικών νόμων. Αυτό συνέβη εκ μέρους μας προκειμένου να είναι ενεργή η προσπάθεια και η δυνατότητα είσπραξης από την οικονομική υπηρεσία».

ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ 58,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Θυμίζουμε ότι με βάση όσα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Δήμο Πατρέων, από σύνολο οφειλών από ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα κι εταιρείες ύψους 75,7 εκατομμυρίων ευρώ στην αρχή του 2025, έχουν διαγραφεί μέχρι σήμερα με τις βεβαιώσεις τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως από κλήσεις και τέλος ακίνητης περιούσιας. Απομένουν προς είσπραξη τα 58,2 εκατομμύρια ευρώ (ήτοι ποσοστό 76,89%), από τα οποία, μέχρι σήμερα, με ρυθμίσεις έχουν εισπραχθεί τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

Σε ό,τι αφορά το Κέντρο Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών, αν μπορούσαμε να περιγράψουμε τη λειτουργία του με απλά λόγια, θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε στην εξής πρόταση: «Το ΚΕΑΟ δεν θα περιμένει να πάει η οφειλή ενός πολίτη στην Εφορία μετά από δύο χρόνια, αλλά θα του παγώνει άμεσα τον λογαριασμό για να εισπράξει τα χρήματα». Το ΚΕΑΟ περιλαμβάνεται στο νέο Ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τον οποίον έχει παρουσιάσει σε όλη την αυτοδιοικητική κοινότητα, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος. Το ΚΕΑΟ για τους δήμους, είναι στα πρότυπα του αντίστοιχου Κέντρου, το οποίο έχει ο ΕΦΚΑ (από το 2013) για να «κυνηγά» τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων. Μέχρι τώρα, κάθε ένας από τους 332 δήμους της χώρας, «κυνηγά» μόνος του όσους επιχειρηματίες και πολίτες του χρωστάνε.

Πεποίθηση του ΥΠΕΣ είναι πως αυτό το μεμονωμένο «κυνήγι» των ανείσπρακτων δημοτικών τελών δεν αποφέρει τα δέοντα αποτελέσματα στις εισπράξεις υπέρ των δήμων, κάτι που πλήττει τα έσοδά τους και, άρα, τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν στους δημότες τους. Τα έσοδα από τις εισπράξεις του διαδημοτικού ΚΕΑΟ θα επιστρέφονται στους δικαιούχους δήμους, αυξάνοντας τα έσοδα του από ρυθμίσεις. Η παρέμβαση αυτή, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, θα αυξήσει τα ίδια έσοδα των δήμων, μετά από μία 5ετία. Θυμίζουμε ότι τα δημοτικά τέλη υπάγονται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κάτι που σημαίνει πως από τον νόμο αντιμετωπίζονται με τους ίδιους κανόνες που αντιμετωπίζονται τα έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



