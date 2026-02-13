Πάτρα: Σε τροχιά είσπραξης τα ληξιπρόθεσμα του Δήμου – «Κυνήγι» οφειλών με 3.404 ειδοποιητήρια

Την αποκάλυψη έκανε, μιλώντας χθες στην Π», ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης Διονύσης Πλέσσας, με αφορμή ερώτηση που του απευθύναμε για το ΚΕΑΟ

Πάτρα: Σε τροχιά είσπραξης τα ληξιπρόθεσμα του Δήμου - «Κυνήγι» οφειλών με 3.404 ειδοποιητήρια
13 Φεβ. 2026 18:00
Pelop News

Την ίδια ώρα που το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει ένα πανελλαδικό διαδημοτικό Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα των δήμων της χώρας από ληξιπρόθεσμα τέλη (εκτιμώνται στα 3 δις ευρώ), ο Δήμος Πατρέων απέστειλε 3.404 νέα ειδοποιητήρια σε οφειλέτες.

Την αποκάλυψη έκανε, μιλώντας χθες στην Π», ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης Διονύσης Πλέσσας, με αφορμή ερώτηση που του απευθύναμε για το ΚΕΑΟ. Οπως είπε χαρακτηριστικά: «Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπάρχουν πάντα και είναι αυτές που δεν έχουν πληρωθεί μετά χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία της εξόφλησης ή δεν έχουν ρυθμιστεί με δόσεις. Για ληξιπρόθεσμα χρέη που παραγράφονταν στο έτος 2025 (σ. 31-12-2025) και προκειμένου να μην παραγραφούν, η οικονομική υπηρεσία απέστειλε, για τον σκοπό αυτό, 3.404 ειδοποιητήρια σε οφειλέτες για σύνολο ποσού 650.587,32 ευρώ. Για τις συγκεκριμένες οφειλές, οι οφειλέτες δεν είχαν προχωρήσει ούτε σε ρύθμιση αυτών, δηλαδή δόσεις με διακανονισμό στα πλαίσια των ρυθμιστικών νόμων. Αυτό συνέβη εκ μέρους μας προκειμένου να είναι ενεργή η προσπάθεια και η δυνατότητα είσπραξης από την οικονομική υπηρεσία».

ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ 58,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Θυμίζουμε ότι με βάση όσα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Δήμο Πατρέων, από σύνολο οφειλών από ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα κι εταιρείες ύψους 75,7 εκατομμυρίων ευρώ στην αρχή του 2025, έχουν διαγραφεί μέχρι σήμερα με τις βεβαιώσεις τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως από κλήσεις και τέλος ακίνητης περιούσιας. Απομένουν προς είσπραξη τα 58,2 εκατομμύρια ευρώ (ήτοι ποσοστό 76,89%), από τα οποία, μέχρι σήμερα, με ρυθμίσεις έχουν εισπραχθεί τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ
Σε ό,τι αφορά το Κέντρο Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών, αν μπορούσαμε να περιγράψουμε τη λειτουργία του με απλά λόγια, θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε στην εξής πρόταση: «Το ΚΕΑΟ δεν θα περιμένει να πάει η οφειλή ενός πολίτη στην Εφορία μετά από δύο χρόνια, αλλά θα του παγώνει άμεσα τον λογαριασμό για να εισπράξει τα χρήματα». Το ΚΕΑΟ περιλαμβάνεται στο νέο Ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τον οποίον έχει παρουσιάσει σε όλη την αυτοδιοικητική κοινότητα, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος. Το ΚΕΑΟ για τους δήμους, είναι στα πρότυπα του αντίστοιχου Κέντρου, το οποίο έχει ο ΕΦΚΑ (από το 2013) για να «κυνηγά» τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων. Μέχρι τώρα, κάθε ένας από τους 332 δήμους της χώρας, «κυνηγά» μόνος του όσους επιχειρηματίες και πολίτες του χρωστάνε.

Πεποίθηση του ΥΠΕΣ είναι πως αυτό το μεμονωμένο «κυνήγι» των ανείσπρακτων δημοτικών τελών δεν αποφέρει τα δέοντα αποτελέσματα στις εισπράξεις υπέρ των δήμων, κάτι που πλήττει τα έσοδά τους και, άρα, τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν στους δημότες τους. Τα έσοδα από τις εισπράξεις του διαδημοτικού ΚΕΑΟ θα επιστρέφονται στους δικαιούχους δήμους, αυξάνοντας τα έσοδα του από ρυθμίσεις. Η παρέμβαση αυτή, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, θα αυξήσει τα ίδια έσοδα των δήμων, μετά από μία 5ετία. Θυμίζουμε ότι τα δημοτικά τέλη υπάγονται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κάτι που σημαίνει πως από τον νόμο αντιμετωπίζονται με τους ίδιους κανόνες που αντιμετωπίζονται τα έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:31 Αγρότες: Παρατεταγμένα τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Πέρασε με 158 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
20:11 Ληστής δεν άφησε τίποτα όρθιο, βούτηξε μέχρι και αλυσοπρίονο! Κλοπές σε 5 σπίτια με λεία 5.000 ευρώ, τάμπλετ, ηχοσύστημα
20:00 Αχαΐα: Σε περίοδο κρίσης η παραδοσιακή αρτοποιία – Υπό πίεση οι φούρνοι γειτονιάς
19:52 Πάτρα: Κλοπές δικύκλων, ληστείες, μέχρι και αλυσίδα με σταυρό από λαιμό ηλικιωμένου!
19:41 Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας για τη Λόρα, η μητέρα της δεν έχει δώσει ακόμα δείγμα DNA
19:31 Σκρέτας στον Peloponnisos FM: «Τα παιδιά αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τουρνουά»
19:21 Υπόθεση Παναγόπουλου: Το ΠΑΣΟΚ ζητά να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
19:11 Nations League: Το πρόγραμμα της Ελλάδας και του Ομίλου της
19:00 Ο Παναγόπουλος και τα ψεύδη των άλλων
18:51 Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε να ελέγξει το κινητό της, καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή!
18:41 Από τους τσιγαράδες και τον «Έλληνα Εσκομπάρ» στις πειραγμένες αντλίες, οι 10+1 υποθέσεις στο φως από το «ελληνικό FBI», ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Η αξία μιας επιχείρησης σε 3 επίπεδα (Μέρος Α’)
18:21 Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για διασωληνωμένο βρέφος μετά από ανακοπή
18:10 Ανείπωτη τραγωδία, νεκρός σε τροχαίο 15χρονος, σοβαρά τραυματίες δύο συνομήλικοί του
18:00 Πάτρα: Σε τροχιά είσπραξης τα ληξιπρόθεσμα του Δήμου – «Κυνήγι» οφειλών με 3.404 ειδοποιητήρια
17:55 Αλβανία: Ηθοποιός ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση Ράμα γιατί… η ΑΙ υπουργός με το όνομα Diella της μοιάζει
17:48 Κοπή πίτας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου – Κεντρικοί ομιλητές Παπανδρέου, Δουδωνής, Σταρακά
17:38 Έρχεται με απειλητική διάθεση η αφρικανική σκόνη, θα «πνίξει» τη χώρα το σαββατοκύριακο
17:31 «Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της ποινικοποίησης των αντισημιτικών και ρατσιστικών πράξεων», το μήνυμα του Μακρόν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ