Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας

Σε ιδιαίτερα θερμό και γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Γονέων, με τη συμμετοχή μελών, γονέων, φίλων της σχολικής κοινότητας και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Στυλιανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου, η Πρόεδρος της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Ρένα Σκαρλάτου, ο Φώτης Βασιλακόπουλος από το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νικόλ Λουβάρη, η Ρένα Πεγιάζη από την Κίνηση Πρόταση, καθώς και η Ευαγγελία Λυσσάρη από τη ΣΚΛΕ Δυτικής Ελλάδος.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, που αποτελεί την έδρα της Ένωσης, με τους διοργανωτές να εκφράζουν ευχαριστίες για τη φιλοξενία και ιδιαίτερα προς τη διευθύντρια του σχολείου Μυρτώ Μαρκοπούλου για τη συμβολή της στην οργάνωση.

Στον χαιρετισμό της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελένη Μπεχλιούλη στάθηκε στη σημασία της ενεργής παρουσίας των γονέων στη ζωή των παιδιών, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος και η καθημερινή στήριξη αποτελούν το σημαντικότερο εφόδιο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Αναφέρθηκε επίσης στο όραμα για μια παιδεία που βασίζεται στη συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας, με έμφαση στον εθελοντισμό, τη συμμετοχή και την ενότητα.

Ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή έδωσαν τα παιδιά, τα οποία με τη ζωντάνια και την παρουσία τους ανέδειξαν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Παράλληλα, εκφράστηκαν ευχαριστίες προς τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που στηρίζουν την Ένωση, καθώς και στους συλλόγους των 16ου, 25ου, 36ου και 49ου Δημοτικών Σχολείων για τη συμβολή τους στη διοργάνωση.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν επίσης τον Ανδρέα Βασιλόπουλο για τη φωτογραφική κάλυψη, τον Νικόλαο Φράγκο, το χρυσοχοείο Τσαρούχης Άδαμ και το εστιατόριο Σκατζοheros για την προσφορά των δώρων των φλουριών.

Η Ένωση δηλώνει ότι συνεχίζει τη δράση της με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της συνεργασίας γύρω από τα παιδιά, εκφράζοντας ευχές για μια δημιουργική χρονιά με υγεία και πρόοδο για όλους.

