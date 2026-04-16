Πάτρα: Σεμινάριο μονωδίας στην «Πολυφωνική» με την Ειρήνη Καράγιαννη και φινάλε ανοιkτή συναυλία

Στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών του δραστηριοτήτων το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» οργανώνει σεμινάριο Μονωδίας, με τη διακεκριμένη mezzo soprano- καθηγήτρια του ΩΔΕΙΟΥ του Οργανισμού, Ειρήνη Καράγιαννη.

Το σεμινάριο αναφέρεται, στην ερμηνεία της τριλογίας των MOZART- DA PONTE «Nozze di Figaro»- «Don Giovanni»- «Cosi fan tutte») και απευθύνεται σε σπουδαστές και νέους λυρικούς τραγουδιστές.

Τα μαθήματα έχουν στόχο, την προσέγγιση της τριλογίας του W.A.MOZART, τόσο σε φωνητικό, όσον και σε ερμηνευτικό επίπεδο, καθώς και τη σκηνική προσέγγιση των αποσπασμάτων, που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί, σε αίθουσες του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», 23 Μαΐου: 1-10 μ.μ., 24 Μαΐου:

10 π.μ.- 3 μ.μ. και 30 Μαΐου: 1-10 μ.μ., 31 Μαΐου: 11 π.μ.-

2 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί με συναυλία ανοιχτή για το κοινό,

31 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα.

Κάθε ενεργά συμμετέχων, θα λάβει 2 ατομικά μαθήματα, καθώς και 1 ώρα, η οποία θα αφιερωθεί στη μελέτη και προετοιμασία μουσικών συνόλων (duetti- trio κ.λπ.).

Αιτήσεις συμμετοχής (ενεργοί ή ακροατές) θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 5 Μαΐου, στη Γραμματεία του Ωδείου ή ηλεκτρονικά στο: choir@polyphonikipatras.gr .Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ οι συμμετέχοντες ενεργά, θα πρέπει μαζί με την αίτηση συμμετοχής να δηλώσουν 1 ή 2 άριες από την τριλογία.

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Ωδείου, Κορίνθου 280- Γούναρη, καθημερινά 10-1 πρωί και 6-9 απόγευμα, τηλ. 2610222248 & 2610279679. www.polyphonikipatras.gr

