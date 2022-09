Πάτρα: Σήμερα η εκδήλωση τιμής του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη

Σε εκδήλωση προς τιμήν του, που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Νέων Καλλιτεχνών Πατρών στο ξενοδοχείο «My Way» (Λεωφ. Οθωνος-Αμαλίας 15), θα παραστεί σήμερα Πέμπτη (ώρα 19:00) ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης, γνωστός για τις «αιρετικές» του απόψεις σχετικά με τον κορονοϊό.

Στην εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από τις εκδόσεις «Κέδρος» και το βιβλιοπωλείο Discover, θα γίνει η παρουσίαση των δύο πρόσφατων βιβλίων του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Stanford. Πρόκειται για το πόνημα «ΛΟΓΩ ΚΡΥΜΜΕΝΑ – ΛΟΓΟΚΡΙΜΕΝΑ. Σχεδόν ημι-ιστόρημα (2020)» και για το αγγλικό e-book «VARIATIONS ON THE ART OF THE FUGUE AND A DESPERATE RICERCAR (2022)». Στον συγγραφέα θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση από τον Πατρινό Σύλλογο, για την προσφορά του στην επιστήμη και τον πολιτισμό.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, Εφη Αναλυτή, ενώ τα δύο πονήματα θα παρουσιάσουν ο συγγραφέας, διευθυντής του περιοδικού «Νέο Πλανόδιον» Κώστας Κουτσουρέλης και η καρδιολόγος-εντατικολόγος Ελενα-Διοτίμα Μιχαλοπούλου. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο τηλεοπτικός παραγωγός Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.