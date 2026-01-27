Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του 19χρονου Νίκου, θύμα τροχαίου στην Παραλία

Ο 19χρονος σκοτώθηκε μαζί με 17χρονη στο τροχαίο στην Παραλία Πατρών.

27 Ιαν. 2026 7:25
Pelop News

Η τελευταία πράξη του δράματος σήμερα Τρίτη 27/01/2026, για την οικογένεια, συγγενείς και φίλους του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα που έχασε τη ζωή του μαζί με τη 17χρονη Αγγελική Δρίβα, στο τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία Πατρών, το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές , ενώ θα ταφεί στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών

Ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου με που «καρφώθηκε» σε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμός τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα προειδοποιητικού σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του οχήματος και της ανήλικης συνεπιβάτη.

