Πάτρα: Σήμερα κρίσιμη τηλεδιάσκεψη Ελληνικών και Γερμανικών Αρχών για τη Λόρα

Τηλεδιάσκεψη Ελληνικών και Γερμανικών Αρχών έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 16/02/2026, μετά και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν για την αγνοούμενη 16χρονη Λόρα, που έφυγε από της 8 Ιανουαρίου, από το Ρίο Πατρών και την ίδια ημέρα το απόγευμα – πριν δηλωθεί η εξαφάνιση από τους γονείς της – ταξίδεψε για Φρανκφούρτη με πτήση της «Lufthansa».

Η τηλεδιάσκεψη κρίνεται κρίσιμη καθώς εντοπίζεται «διάσταση απόψεων» ως προς τον τρόπο που χειρίζονται οι Αρχές της Γερμανίας την εξαφάνιση της ανήλικης. Θεωρούν πως η φυγή της αποτελεί οικειοθελής αποχώρηση και όχι περίπτωση αρπαγής, όπως έχουν χαρακτηρίσει την υπόθεση οι ελληνικές διωκτικές Αρχές.

Μετά το στίγμα που εντοπίστηκε από την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου που έχει στην κατοχή της η Λόρα, από την Ελλάδα, οι Γερμανικές αρχές ζήτησαν από τις Ελληνικές να μην συνεχιστεί η παρακολούθηση του μέσω επισύνδεσης και πως αναλαμβάνει οι ίδιοι τις έρευνες.

