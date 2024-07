Πάτρα: Σίμου και Πετρόπουλος στο εκπαιδευτικό event «Φύση – Μόδα – Περιβάλλον»

Οι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος και Παιδείας – Αυτεπιστασίας Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκαν εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή, στο Εικαστικό Εκπαιδευτικό Event «Φύση – Μόδα – Περιβάλλον» του τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών του 9ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Πάτρας, που έγινε στην Αγορά Αργύρη και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η Κατερίνα Σίμου στον σύντομο χαιρετισμό της, εστίασε στην «αξία των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που προάγουν τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την άμιλλα», ενώ ο Τάκης Πετρόπουλος χαρακτήρισε «πρωτοποριακή» την εκδήλωση, στην οποία κυριάρχησε «η αχαλίνωτη φαντασία και η αστείρευτη έμπνευση, παραπέμποντας στο λυρισμό του Λέοναρντ Κοέν και στο αριστουργηματικό του τραγούδι Dance me to the end of love».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News