Πάτρα: Σκηνές έντασης τα ξημερώματα στον πεζόδρομο της Ηφαίστου – Κινητοποίηση της Αστυνομίας

01 Φεβ. 2026 9:09
Pelop News

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, όταν περιστατικό με τη συμμετοχή πολλών ατόμων κινητοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 6:30 η Αστυνομία δέχθηκε κλήση για τραυματισμένο άτομο, το οποίο βρισκόταν στην οδό Πατρέως και ανέμενε τη μεταφορά του με ασθενοφόρο. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε και να συλλέξουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

Η παρουσία της Αστυνομίας προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με περαστικούς και κατοίκους να συγκεντρώνονται σε κοντινή απόσταση και να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία ή για τυχόν προσαγωγές.

