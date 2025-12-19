Πάτρα: Sold out η πρώτη – Δεύτερη παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα με τον «Εξωγήινο»

Η Πάτρα «μίλησε» και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε. Μετά το sold out της πρώτης παράστασης, προστίθεται δεύτερη εμφάνιση της stand up comedy παράστασης «Εξωγήινος» στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Χαμό έκανε η Πάτρα και το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο: η πρώτη παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα με τον «Εξωγήινο» έγινε sold out και έτσι προστέθηκε δεύτερη παράσταση, για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση του κοινού.

Ο δημοφιλής stand up comedian έρχεται στην Πάτρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, παρουσιάζοντας την παράσταση «Εξωγήινος», μια κωμική διαδρομή γεμάτη παρατηρήσεις, αυτοσχεδιασμό και σκέψεις που όλοι έχουμε κάνει — αλλά λίγοι τολμούν να πουν φωναχτά.

Αν έχεις νιώσει έστω και μία φορά «εκτός κλίματος» στην παρέα, στην οικογένεια ή στη σχέση σου, τότε ο «Εξωγήινος» μιλάει… τη γλώσσα σου. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανεβαίνει στη σκηνή με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ και μετατρέπει την καθημερινή αμηχανία σε γέλιο.

Η δεύτερη παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 21:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και αποτελεί —όπως όλα δείχνουν— την τελευταία ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν εισιτήριο για την πρώτη.

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Ώρα: 21:00

Η Πάτρα το ζήτησε. Ο «Εξωγήινος» επιστρέφει. Και τα εισιτήρια… φεύγουν.

