Πάτρα: «Σώμα Μήδεια» έρχεται στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο

Η ομάδα Άλας με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την παρουσίαση της παράστασης «Σώμα Μήδεια» στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Θέατρο Μηχανουργείο για δύο παραστάσεις το Σάββατο 1/11 στις 21.00 και την Κυριακή 2/11 στις 20.00.

Η παράσταση «Σώμα Μήδεια», είναι βασισμένη στο έργο «DCX 212 Μήδεια: Εργοτάξιο» του Ζ. Δ. Αϊναλή και γράφτηκε για τη συγκεκριμένη παράσταση. Παρουσιάστηκε την χειμερινή καλλιτεχνική περίοδο 2024-2025 στην Αθήνα αποσπώντας τη θερμή ανταπόκριση κριτικών και θεατών.

Κατόπιν, περιόδευσε στο Ανοιχτό θέατρο Βωλάξ Τήνου, στο Ανοιχτό θέατρο Ξυροκαμπίου στη Λακωνία και στο θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης. Επίσης συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ “Αναλόγιο” στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως και η προηγούμενη δουλειά της Ομάδας «Ο πόλεμος δεν έχει πρόσωπο γυναίκας» της νομπελίστριας συγγραφέως Σβετλάνα Αλεξίεβιτς παρουσιάστηκε επίσης με μεγάλη επιτυχία, για δύο χρόνια, εντός και εκτός Ελλάδος.

Σημείωμα

Σώμα Μήδεια ή πληγή Μήδεια, ένας ακουστικός θόλος επιθυμιών και σπαραγμών.

Μπορεί η ζωή να εκπορευτεί από οπουδήποτε αλλού εκτός από την μοναδική ορατή ή αόρατη πληγή που φυλά ο καθένας μέσα του;

Και πώς αποκαλύπτεται σε ποιον χρόνο, σε ποιον χώρο και με ποιον αποδέκτη;

Ποιο μονοπάτι είναι αυτό που ξαναζωντανεύει οτιδήποτε προορισμένο να περάσει στη λήθη;

Η Μήδεια και ο Ιάσονας έμειναν αδιαμφισβήτητα, αδιάσπαστα μαζί. Το κοινό τους Σώμα είναι ο Άδης και οι φωνές τους είναι οι ψυχές τους που παίζουν θέατρο στον Άδη. Μια αναμέτρηση του ανθρώπου που ζει ανάμεσα στη μυθική εικόνα και την πραγματική εικόνα.

Ένα παιχνίδι δυο φαντασμάτων ή δυο επιζώντων που βιώνουν την πιο ανθρώπινη τραγωδία, αυτή της ερείπωσης, αυτή της ερήμωσης, της σκιάς.

Nαταλία Γεωργοσοπούλου

Ζ.Δ. Αϊναλής – Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Ζ. Δ. Αϊναλής γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές Ηλεκτρογραφία (εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2006· 2η έκδοση, Θράκα, Αθήνα, 2018), Η σιωπή της Σίβας (Εκδόσεις Vakxikon.gr, Αθήνα, 2011· 2016), Τα παραμύθια της έρημος (Κέδρος, 2017), Η μονωδία της έρημος (Κέδρος, 2019) και Ένα κάτι πιο αργά (Υποκείμενο, 2021)· τη συλλογή ποιητικών αφηγημάτων Αποσπάσματα (εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2008) καθώς και τα ποιητικά μυθιστορήματα Μιχάλης Τάτσης – Με το καδρόνι στα χέρια (εκδόσεις Πανοπτικόν, Θεσσαλονίκη, 2011) και Μυθολογία (εκδόσεις Πανοπτικόν, Θεσσαλονίκη, 2013). Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Πορτογαλικά, στα Ιταλικά και στα Φινλανδικά.

Είναι μέλος της Συντακτικής Ομάδας του λογοτεχνικού περιοδικού Βόρεια-Βορειοανατολικά. Ζει και εργάζεται στη Μυτιλήνη.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Ζ. Δ. Αϊναλής

Καλλιτεχνική Επιμέλεια, Διασκευή: Σάββας Στρούμπος

Συνδημιουργία / Ερμηνεία: Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Αντώνης Ιορδάνου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση, μουσικός επί σκηνής: Γιάννης Ισμυρνιόγλου

Σκηνική εγκατάσταση / κοστούμια: Κατερίνα Σωτηρίου

Boηθός σκηνογράφου / ενδυματολόγου: Mαριλένα Μόσχου

Κατασκευή σκηνικού: Τέλης Σοφιανόπουλος

Κατασκευή κοστουμιών: Παρθενία Τσεκούρα

Φωτογραφίες: Αριάδνη Φυτοπούλου

Βίντεο/ τρέιλερ: Στέφανος Κοσμίδης/ ΟΡΚΗ

Μακιγιάζ: Βιργινία Τσιχλάκη

Έργο αφίσας: Κατερίνα Σωτηρίου

Σχεδιασμός αφίσας: Γεωργία Σιδέρη, Γιάννης Βεργίτσης

Οργάνωση παραγωγής: Ομάδα Άλας

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

*Το έργο «DCX 212 Μήδεια: Εργοτάξιο» του Ζ. Δ. Αϊναλή, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Πανοπτικόν»

Έγραψαν για την παράσταση:

“Η παράσταση Σώμα Μήδεια αποτελεί λαμπρό δείγμα σωματικού θεάτρου, μια τελετουργία που παρασύρει το θεατή να συν-βιώσει μαζί με τη Μήδεια και τον Ιάσονα και να γίνει μέρος αυτού του σώματος που επί σκηνής δεν αναζητεί απαντήσεις, αλλά το πρωτεύον ερώτημα.

Στο ρόλο της Μήδειας η Ναταλία Γεωργοσοπούλου εντυπωσιάζει με την πυρετώδη χρήση του σώματός της που μετατρέπεται σε μια παλέτα εντάσεων και εξάρσεων.

Δίπλα της ο Αντώνης Ιορδάνου ερμηνεύει τον Ιάσονα σβήνοντας από νωρίς κάθε διάθεση αρσενικής κυριαρχίας, εγκαταλείπει την εξουσία του άντρα και του βασιλιά, γίνεται το κάτοπτρο μέσα στο οποίο θα φανεί το είδωλο της Μήδειας. Επί σκηνής, ο μουσικός Γιάννης Ισμυρνιόγλου οριοθετεί τις σιωπές και εκφράζει τις ψυχικές ρωγμές των ηρώων με ήχους που μοιάζουν με ανάσες, με μετρημένα μουσικά ξεσπάσματα

που υπογραμμίζουν το λόγο και τις εντάσεις.” [ Μαρώ Τριανταφύλλου, περιοδικό Αντίλογος ]

“Η απόδοση των ρόλων είναι μονολεκτικά συγκλονιστική. Η Ναταλία

Γεωργοσοπούλου κατεβαίνει ως τα έσχατα της σωματικής της υπόστασης, γίνεται «ένας ακουστικός θόλος επιθυμιών και σπαραγμών»,δίνοντας την ηρωίδα ως μια ολόγλυφη ενσάρκωση της τρομερής θεάς Εκάτης. Ο Αντώνης Ιορδάνου απεκδύεται όλα τα προσχήματα της ανδρικής του ισχύος και βούλησης, μένοντας γυμνός απέναντι στο είδωλο της καίρια λαβωμένης από τον ίδιο γυναίκας. Και βεβαίως η συναρπαστική μουσική, με τους «κτιστούς», ένυλους ήχους του Γιάννη Ισμυρνιόγλου, με τον ίδιο ως μουσικό επί σκηνής να συντρέχει και να συνέχει το όλον.” [ Λέανδρος Πολενάκης, εφημερίδα Αυγή ]

“Ο Σάββας Στρούμπος, βασικός συνεργάτης του Θόδωρου Τερζόπουλου, συνεχίζει τη βαθιά ερευνητική του πορεία στο θέατρο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου το σώμα και ο ήχος μετατρέπονται σε κυρίαρχα αφηγηματικά εργαλεία. Η κινησιολογία των ηθοποιών αποκτά σχεδόν χορογραφική δύναμη, με τις επαναλήψεις να ενισχύουν την αίσθηση εγκλωβισμού και μεταφυσικής πάλης.

Το έργο δεν εστιάζει τόσο στην παραδοσιακή εκδοχή της ιστορίας της Μήδειας, αλλά ανατέμνει τη σχέση της με τον Ιάσονα ως ένα ενιαίο, διαλυμένο σώμα, ένα πεδίο μάχης ανάμεσα στη μνήμη, τη λήθη και την καταστροφή. Μέσα από ένα παιχνίδι σκιών και επιζώντων, η παράσταση αγγίζει την ουσία της ανθρώπινης ερήμωσης, εκεί όπου η αγάπη και το μίσος είναι άρρηκτα δεμένα.” [ Αλεξία Βλάρα, openmind.gr ]

Ιnfo

Τοποθεσία: Πολυχώρος Πολιτισμού Μηχανουργείο- Θέατρο Τέχνης, Ευμήλου 2, Πάτρα

Ημερομηνία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης 21.00 και Κυριακή 2 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης 20.00

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Πληροφορίες/ Κρατήσεις θέσεων: 6947656041 και 6937492516

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ (κανονικό) & 12 ευρώ (μειωμένο: ανέργων, κάτω

των 18, άνω των 65, ΑμΕΑ και συνοδός ΑμΕΑ, φοιτητικό, ομαδικό άνω των 7

ατόμων)

Πρόπώληση: more.com

