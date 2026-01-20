Πάτρα: Σοβαρές ζημιές σε κατάστημα από τους ισχυρούς ανέμους στην οδό Κανελλοπούλου

Σοβαρές φθορές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν τις τελευταίες ώρες στην Πάτρα, σε μεγάλο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Κανελλοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ένταση του αέρα αποκολλήθηκαν υαλοπίνακες από την πρόσοψη του καταστήματος, οι οποίοι στη συνέχεια έσπασαν, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ευτυχώς, τη στιγμή του περιστατικού δεν αναφέρθηκε τραυματισμός περαστικών ή εργαζομένων.

Στο σημείο επικράτησε πρόσκαιρη αναστάτωση, ενώ εξετάζεται αν απαιτούνται επιπλέον μέτρα ασφαλείας, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων ανέμων.

