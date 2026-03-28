Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στο Ακταίο – ΙΧ καρφώθηκε σε τοίχο, τραυματίας ο οδηγός

Σφοδρή σύγκρουση στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου – Σε εξέλιξη η προανάκριση από την Τροχαία

28 Μαρ. 2026 12:35
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος του Ακταίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ΙΧ οχήματος, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε τοίχο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις διάσωσης, που απεγκλώβισαν τον οδηγό τραυματισμένο. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.

