Πάτρα: Στα χέρια της Αστυνομίας γυναίκα και 14χρονη για κλοπή σε κατάστημα ένδυσης

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, μετά από περιστατικό κλοπής σε κατάστημα με είδη ένδυσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μία ημεδαπή γυναίκα και μία 14χρονη φέρονται να μπήκαν στο κατάστημα και να αφαίρεσαν προϊόντα χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Απριλίου 2026, με τις δύο συλληφθείσες να κατηγορούνται ότι πήραν είδη ένδυσης συνολικής αξίας 48 ευρώ χωρίς να τα καταβάλουν στο ταμείο.

Για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας της 14χρονης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



