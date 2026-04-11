Πάτρα: Στα χέρια της Αστυνομίας γυναίκα και 14χρονη για κλοπή σε κατάστημα ένδυσης
Στη σύλληψη μίας γυναίκας και μίας 14χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, έπειτα από κλοπή ειδών ένδυσης από κατάστημα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος της μητέρας της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας.
Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, μετά από περιστατικό κλοπής σε κατάστημα με είδη ένδυσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μία ημεδαπή γυναίκα και μία 14χρονη φέρονται να μπήκαν στο κατάστημα και να αφαίρεσαν προϊόντα χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Απριλίου 2026, με τις δύο συλληφθείσες να κατηγορούνται ότι πήραν είδη ένδυσης συνολικής αξίας 48 ευρώ χωρίς να τα καταβάλουν στο ταμείο.
Για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας της 14χρονης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
