Πάτρα: Στα χέρια της ΕΛΑΣ δράστες ληστείας ηλικιωμένου, μπήκαν στο σπίτι του

Οι δράστες ληστείας άνδρα μέσα στο σπίτι του, στην Πάτρα, βρίσκονται στα χέρια της Αστυνομίας.

Πρόκειται για δυο ρομά ηλικίας 20 και 12 ετών, που με την άσκηση σωματικής βίας αφαίρεσαν από το λαιμό ηλικιωμένου χρυσή αλυσίδα και τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης 11/02/2026, με το θύμα να προσέρχεται στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα προβαίνοντας σε καταγγελία. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι και όταν έγιναν αντιληπτοί, δεν δίστασαν να τον ακινητοποιήσουν και του αρπάξουν την αλυσίδα.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων οι δυο ρομά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 12/02/2026 στην κατοχή των οποίων βρέθηκε και η κλμμένη αλυσίδα που επεστρέφει στον ηλικιωμένο.

Ερευνάται το ενδεχόμενοι οι συλληφθέντες να εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις κλοπών και ληστειών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



