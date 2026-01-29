Πάτρα: Στα έγκατα των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου – Ο φακός της «Π» εισήλθε στο υπόγειο του μνημείου

Δύο μέτρα κάτω από την επιφάνεια της πλατείας Γεωργίου, εκεί όπου ο θόρυβος της πόλης σβήνει, υπάρχει ένας χώρος άγνωστος στους περισσότερους. Μια καταπακτή ανοίγει και οδηγεί σε υπόγειο τούνελ, στο εσωτερικό των ιστορικών σιντριβανιών.

Ο φακός της εφημερίδας «Πελοπόννησος» μπήκε στο μνημείο από μέσα, καταγράφοντας για πρώτη φορά εικόνες από τον μηχανισμό, τις σωληνώσεις και τη δομή που εδώ και 150 χρόνια στηρίζει τη λειτουργία του.

Η αυτοψία στο εσωτερικό του σιντριβανιού φωτίζει και το βασικό ερώτημα που απασχόλησε την κοινή γνώμη: γιατί οι εργασίες συντήρησης σταμάτησαν, αφήνοντας το μνημείο ημιτελές στην επιφάνεια της πλατείας. Τις εξηγήσεις δίνει στην «Π» ο Χρήστος Πιλάλης, προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου: Η διακοπή δεν ήταν ούτε αιφνιδιαστική ούτε αυθαίρετη, αλλά αποτέλεσμα δύο απολύτως συγκεκριμένων παραγόντων.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ο πρώτος και καθοριστικός λόγος ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις του χειμώνα του 2025 εμπόδισαν την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. Η συντήρηση του χυτοσιδήρου είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία. Μόλις καθαριστεί η επιφάνεια του μετάλλου από τη σκουριά και τα άλατα, ο χυτοσίδηρος γίνεται εξαιρετικά ευάλωτος. Αν δεν ακολουθήσει άμεσα η εφαρμογή ειδικών χημικών σταθεροποιητών, το μέταλλο μπορεί να αρχίσει να σκουριάζει ξανά μέσα σε λίγες ώρες, ειδικά σε συνθήκες υγρασίας. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε τεχνικά αδύνατο και επικίνδυνο για το ίδιο το μνημείο να συνεχιστούν οι εργασίες όσο ο καιρός παρέμενε βροχερός.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ο δεύτερος λόγος της διακοπής των εργασιών ήταν οικονομικός και διοικητικός. Επειδή το έργο ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο και λόγω των καθυστερήσεων, ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων για το 2025 δεν επαρκούσε. Με αποτέλεσμα το έργο να πρέπει να μεταφερθεί στο πρόγραμμα δράσης του 2026. Αυτή τη στιγμή οι εργασίες τελούν υπό αναμονή της επίσημης χρηματοδότησης και έγκρισης από την Αθήνα και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν ξανά, από το ίδιο συνεργείο.

ΥΠΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

Ενας επιπλέον παράγοντας που κατέστησε το έργο πιο σύνθετο ήταν η υποεκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του μνημείου. Η αρχική μελέτη συντήρησης, που είχε εγκριθεί από το ΚΑΣ και εκπονήθηκε πριν από δύο χρόνια από υπηρεσίες στην Αθήνα, βασίστηκε σε επιφανειακή αυτοψία. Οταν ξεκίνησαν οι εργασίες, αποκαλύφθηκαν εκτεταμένες φθορές στον χυτοσίδηρο και στρώματα αλάτων πάχους έως ενός χιλιοστού, με την αντοχή του μνημείου να οφείλεται τελικά στην εξαιρετική ποιότητα και το μεγάλο πάχος του υλικού.

ΑΥΤΟΨΙΑ

Η αυτοψία της «Π» στον υπόγειο θάλαμο αποκαλύπτει και την τεχνική πολυπλοκότητα του μνημείου. Από την καταπακτή, σε βάθος περίπου δύο μέτρων, φαίνεται το εσωτερικό του σιντριβανιού, η μαρμάρινη λεκάνη από κάτω και οι οκτώ μονοσωλήνιες παροχές -τέσσερις για το επάνω και τέσσερις για το κάτω μέρος- που καταλήγουν στα στόματα των λιονταριών. Εκεί βρισκόταν και το αρχικό σύστημα λειτουργίας του 1875, το οποίο σήμερα δεν χρησιμοποιείται.

Η αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού περιορίζεται στη συντήρηση του μνημείου ως έργου τέχνης. Η επαναλειτουργία του σιντριβανιού, με υδραυλικά και φωτισμό, ανήκει στον Δήμο. Η ολοκλήρωση της συντήρησης εκτιμάται εντός Φεβρουαρίου 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες.

