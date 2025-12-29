Πάτρα: Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις αλλά με πίεση χρόνου – Ποιες οι εκκρεμότητες

Πάτρα: Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις αλλά με πίεση χρόνου - Ποιες οι εκκρεμότητες
29 Δεκ. 2025 20:00
Μετά από χρόνια κόπων, καθυστερήσεων και έντονης αναστάτωσης της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου της Πάτρας, το 2026 αναμένεται -εκτός απροόπτου- να αποτελέσει έτος ολοκλήρωσης των μεγάλων αστικών αναπλάσεων στην Ανω και την Κάτω Πόλη. Τα έργα, που έχουν αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών, μπαίνουν πλέον στην πιο κρίσιμη φάση τους, με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και αυξημένη πίεση προς τους αναδόχους.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι εργολάβοι θα πρέπει να «τρέξουν» τους πρώτους μήνες του 2026, καθώς τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις, ώστε να μη χαρακτηριστούν εκπρόθεσμες, αποφεύγοντας νομικές και οικονομικές συνέπειες. Ωστόσο, οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλές και σύνθετες.

Η ανάπλαση της Ανω Πόλης, έργο που έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά λόγω πλήθους εμποδίων, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της περίπου τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών. Το βασικό «αγκάθι» παραμένει η ανακαίνιση των πεζοδρομίων της οδού Γερμανού, από την πλατεία Γεωργίου έως τα Ταμπάναχα. Πρόκειται για εκτεταμένο τμήμα, με πεζοδρόμια σε κακή κατάσταση, δίπλα σε ετοιμόρροπα κτίρια, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα στατικότητας και νέες καθυστερήσεις.

Παράλληλα, σοβαρές δυσκολίες προκαλούν τα αρχαία που εντοπίστηκαν στην οδό Παναχαΐδος Αθηνάς, καθώς απαιτούνται ανασκαφές και ειδικές μελέτες. Κρίσιμη θεωρείται και η κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ στη Δεξαμενή, απαραίτητη για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και τη σωστή ηλεκτροδότηση της περιοχής. Τα δεδομένα δείχνουν ότι δύσκολα θα ολοκληρωθούν τα έργα εντός των προθεσμιών.

Ακόμη πιο δύσκολη εμφανίζεται η κατάσταση στην Κάτω Πόλη. Ο ανάδοχος, αφού ολοκλήρωσε τις παρεμβάσεις στις οδούς Τριών Ναυάρχων και Μαιζώνος, επικεντρώνει πλέον τις εργασίες στην πλατεία Ολγας και την οδό Κανάρη.

Η πλατεία Ολγας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καθυστέρησης. Οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από ενάμιση χρόνο, με την ολοκλήρωση να μετατίθεται διαρκώς. Στην οδό Κανάρη, οι εργασίες πεζοδρόμησης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ωστόσο εκκρεμεί το κάτω τμήμα, κρίσιμο για τη σύνδεση με τον παραλιακό ποδηλατόδρομο της Οθωνος-Αμαλίας.

Ανοιχτά παραμένουν και άλλα μέτωπα, όπως η ολοκλήρωση του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Αγίου Νικολάου, καθώς και οι παρεμβάσεις στις οδούς Αλεξάνδρου Υψηλάντου και Σισίνη, όπου δεν έχουν καν ξεκινήσει εργασίες. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης δεκάδες επιμέρους παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο, με στόχο ένα ενιαίο και σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

Συμπερασματικά, το μεγάλο στοίχημα για τη δημοτική αρχή το 2026 είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των δύο μεγάλων εργολαβιών. Με δεδομένο ότι κινδυνεύει η χρηματοδότησή τους, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για την ολοκλήρωση.

