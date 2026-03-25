Πάτρα: Στις 12 το μεσημέρι η παρέλαση για την 25η Μαρτίου – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Δυτική Ελλάδα

Με λαμπρότητα και έντονο συμβολισμό τιμάται η Επέτειος της 25ης Μαρτίου στην Πάτρα και συνολικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με κορύφωση την καθιερωμένη παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

Η Περιφέρεια τιμά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με εκδηλώσεις σε Πάτρα και Πύργο, ενώ οι επετειακές δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου είχαν ήδη πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου.

Εκπροσώπηση κυβέρνησης και Περιφέρειας

Στις εκδηλώσεις της Πάτρας την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Ιάσων Φωτήλας, ενώ στον Πύργο θα παραστεί ο Αθανάσιος Πλεύρης.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, θα βρεθεί στις εκδηλώσεις της Δυτικής Αχαΐας, ενώ στην Πάτρα θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Αντίστοιχα, εκπρόσωποι της Περιφέρειας θα δώσουν το «παρών» σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας.Πάτρα: Το αναλυτικό πρόγραμμα

Οι εκδηλώσεις στην Πάτρα ξεκινούν από νωρίς το πρωί και κορυφώνονται με τη μεγάλη παρέλαση:

07:00 – Ανάκρουση εωθινού από τη Φιλαρμονική του Δήμου

08:00 – Έπαρση σημαίας στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα

11:40 – Δοξολογία στον Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Πατρών

12:00 – Παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων στην οδό Αγίου Ανδρέου

18:42 – Υποστολή σημαίας στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία αρχών και πολιτών, με τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μεσολόγγι: Δοξολογία και επετειακές εκδηλώσεις

Στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται ανήμερα της επετείου με επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, παρουσία τοπικών αρχών και φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι οι κύριες επετειακές δράσεις στην πόλη πραγματοποιήθηκαν στις 22 Μαρτίου, στο πλαίσιο της ιστορικής της σημασίας για τον Αγώνα.

Πύργος: Παρέλαση και τιμές στους αγωνιστές

Στον Πύργος Ηλείας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Έπαρση σημαίας και επίσημη δοξολογία

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων

11:30 – Παρέλαση μαθητών, συλλόγων και στρατιωτικών τμημάτων στην οδό Μανωλοπούλου

Υποστολή σημαίας το απόγευμα

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με δεξίωση στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, που παραθέτει ο Δήμος Πύργου.

Μήνυμα μνήμης και ενότητας

Οι εκδηλώσεις σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αποτελούν έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας, αναδεικνύοντας το ιστορικό αποτύπωμα της περιοχής στον Αγώνα του 1821 και μεταφέροντας ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής μνήμης στις νεότερες γενιές.