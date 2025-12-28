Πάτρα: Στήθηκαν οι «Μποναμάδες» στην Τριών Ναυάρχων  

Οι πάγκοι θα λειτουργήσουν έως και  την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου.

 

Πάτρα: Στήθηκαν οι «Μποναμάδες» στην Τριών Ναυάρχων  
28 Δεκ. 2025 18:41
Pelop News

Εδώ και λίγες ώρες στηθήκαν και φέτος οι περίφημοι «μποναμάδες», στον πεζόδρομο της Τριών Ναύαρχων  ενόψει της εορτής της Πρωτοχρονιάς.

Γεμάτοι οι πάγκοι, με χριστουγεννιάτικα προϊόντα, είδη δώρων, παιχνίδια, βιβλία, ψεύτικα κοσμήματα, εκκλησιαστικά είδη, ξηροί καρποί, κάστανα, γλυκίσματα κ.ά.

Ηδη η κίνηση είναι ενθαρρυντική με πολλούς πολίτες να επισκέπτονται τους πάγκους και να εξερευνούν προϊόντα ώστε να αγοράσουν κάποιο δώρο για τα αγαπημένο τους πρόσωπα.

Όλα τα πωλούμενα είδη τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.

Οι πάγκοι θα λειτουργήσουν έως και  την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου.

 

 

