Πάτρα: Στο Πολύεδρο ανοίγει ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη με πρώτο ομιλητή τον Γιώργο Χρούσο

Εναν νέο κύκλο δημόσιων συζητήσεων για την τεχνητή νοημοσύνη και τη σχέση της με τον άνθρωπο ανοίγει το Πολύεδρο στην Πάτρα. Η έναρξη γίνεται την Πέμπτη 16 Απριλίου, με πρώτο ομιλητή τον ακαδημαϊκό Γιώργο Χρούσο και θέμα τον λόγο, τον ψυχισμό και την ανθρωπινότητα στην εποχή της AI.

15 Απρ. 2026 12:24
Στην Πάτρα ξεκινά ένας νέος κύκλος εκδηλώσεων που επιχειρεί να βάλει στο τραπέζι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής: τι αλλάζει για τον άνθρωπο, τη σκέψη και την ίδια την έννοια της ανθρωπινότητας μέσα στην ταχύτατη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Το Πολύεδρο εγκαινιάζει τον κύκλο «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον», φέρνοντας στην πρώτη συνάντηση έναν από τους πιο αναγνωρισμένους επιστήμονες της χώρας, τον Γιώργο Χρούσο.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, με θέμα «Λόγος, ψυχισμός και ανθρωπινότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η σχέση ανάμεσα στην AI και τον ανθρώπινο ψυχισμό, μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης επιστήμης και της βιολογίας του στρες, σε μια κουβέντα που φιλοδοξεί να μην μείνει μόνο στην τεχνολογία, αλλά να αγγίξει βαθύτερα ερωτήματα για την ανθρώπινη συνείδηση, τα όρια της σκέψης και τη θέση του ανθρώπου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο Γιώργος Χρούσος θα συνομιλήσει με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, ο οποίος έχει και τον συντονισμό του κύκλου. Οπως έχει ανακοινωθεί, ο κ. Ζαφειρόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ ο καλεσμένος της πρεμιέρας είναι ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ, επικεφαλής της έδρας UNESCO για την Εφηβική Υγεία και Ιατρική και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur.

Με τον κύκλο «Λόγος & Αλγόριθμος», το Πολύεδρο επιδιώκει να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με φιλοσοφικό, επιστημονικό και πολιτισμικό βάθος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, προσεγγίζοντάς την όχι μόνο ως τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως πεδίο που ακουμπά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ταυτότητα, την αυτονομία και την ανθρώπινη ύπαρξη. Στις επόμενες συναντήσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί ομιλητές από τον πανεπιστημιακό χώρο, αλλά και από τον χώρο της τέχνης, σε μια προσπάθεια να φωτιστεί το θέμα από διαφορετικές οπτικές.

Η δεύτερη συνάντηση του κύκλου έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Απριλίου, επίσης στις 8 το βράδυ, με ομιλητή τον Σπύρο Ι. Ράγκο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις, θα ακολουθήσουν και άλλες συζητήσεις με τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών Σωτήρη Νικολετσέα και Μιχάλη Παρούση, αλλά και του ηθοποιού Ρένου Χαραλαμπίδη, στοιχείο που δείχνει πως ο κύκλος δεν περιορίζεται σε μια στενά ακαδημαϊκή προσέγγιση, αλλά θέλει να ανοίξει τη συζήτηση στην κοινωνία και στον πολιτισμό.

