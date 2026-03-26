Πάτρα: Στο προαύλιο με το στιλέτο -Στον ανακριτή σήμερα 16χρονος για συμπλοκή

Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι είχε το μαχαίρι για αυτοπροστασία. Η «μαύρη λίστα» της σχολικής βίας στη Δυτική Ελλάδα

26 Μαρ. 2026 11:00
Pelop News

Ενώπιον του ανακριτή Πατρών θα βρεθεί σήμερα ο 16χρονος μαθητής Λυκείου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς, εκτός από το ότι χτύπησε στο πρόσωπο έναν άλλον μαθητή μόλις 9 ετών, βρέθηκε να έχει μαζί του και ένα μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών, το οποίο ευτυχώς δεν χρησιμοποίησε κατά τη συμπλοκή του με τον μικρό μαθητή του δημοτικού. Ο 16χρονος είχε ζητήσει προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του και σήμερα θα απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του θέσει ο δικαστικός λειτουργός, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα αφεθεί ελεύθερος, θα προφυλακιστεί ή θα του επιβληθούν άλλοι περιορισμοί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε το μαχαίρι για αυτοπροστασία, ενώ συνελήφθη και ο γονέας του.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε στα τέλη του 2025 και εφαρμόζεται το 2026, η αντιμετώπιση της κατοχής όπλων (συμπεριλαμβανομένων των μαχαιριών) από ανηλίκους, ειδικά εντός σχολικού περιβάλλοντος, έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά. Η κατοχή μαχαιριού που δεν δικαιολογείται θεωρείται πλέον παράνομη οπλοφορία. Στόχος των νέων διατάξεων (Ν. 5187/2025) είναι ο τερματισμός της «ατιμωρησίας» για την κατοχή αιχμηρών αντικειμένων, με τις ποινές να φτάνουν μέχρι και τη φυλάκιση σε σοβαρές περιπτώσεις.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Με βάση τα στοιχεία από τις αστυνομικές αναφορές, ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών με ανηλίκους και αιχμηρά αντικείμενα (μαχαίρια, σουγιάδες) εντός ή πέριξ σχολικών μονάδων από την αρχή του 2025 μέχρι και τον φετινό Φεβρουάριο είναι 4, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτά η υπόθεση που απασχολεί σήμερα ανακριτή και εισαγγελέα.

  • Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στο Μεσολόγγι στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν έναν 13χρονο σε σχολικό συγκρότημα να κατέχει μαχαίρι. Ο ανήλικος επιχείρησε να το πετάξει στο έδαφος μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, ενώ αμέσως μετά συνελήφθησαν και οι δύο γονείς του για παραμέληση εποπτείας.
  • Σχεδόν ταυτόχρονα, την 1η Οκτωβρίου 2025, σημειώθηκε περιστατικό στην Κάτω Αχαΐα, όπου ένας 15χρονος μαθητής συνελήφθη εντός Λυκείου, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενος σουγιάς. Η έρευνα έδειξε ότι το όπλο τού είχε παραδώσει ένας 18χρονος συμμαθητής του, ο οποίος επίσης συνελήφθη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για τον πατέρα του 15χρονου.
  • Επίσης, τον Οκτώβριο του 2025 στην Πάτρα, ένας ακόμη 15χρονος μαθητής γυμνασίου συνελήφθη μετά από έλεγχο που προκλήθηκε από καταγγελία. Στην κατοχή του βρέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι, οδηγώντας σε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή τόσο για τον ίδιο όσο και για τους γονείς του.
  • Στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 στον Πύργο Ηλείας, ένας 16χρονος μαθητής Λυκείου εντοπίστηκε με μαχαίρι στην τσάντα του κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων της Αστυνομίας έξω από το σχολείο. Ο ανήλικος προέβαλε τον ισχυρισμό της «αυτοπροστασίας», ο οποίος όμως δεν έγινε δεκτός, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του ίδιου και της μητέρας του.

ΜΑΣΤΙΓΑ

Τα περιστατικά βίας στα σχολεία με πρωταγωνιστές ανηλίκους λαμβάνουν διαστάσεις μάστιγας, καθώς καταγράφονται όλο και περισσότερα συμβάντα, και μάλιστα άκρως ανησυχητικά, όπως η κατοχή μαχαιριών και σουγιάδων από μαθητές, είτε για επίδειξη είτε για εκφοβισμό είτε για αυτοπροστασία. Αυτό το οποίο ζητούν καθηγητές, γονείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση είναι να μπει ένα τέλος σε αυτές τις καταστάσεις, προτού τα πράγματα ξεφύγουν σε κάποια συμπλοκή και η κατοχή μετατραπεί σε οπλοχρησία.

