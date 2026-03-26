Πάτρα: Στο προαύλιο με το στιλέτο -Στον ανακριτή σήμερα 16χρονος για συμπλοκή

Ενώπιον του ανακριτή Πατρών θα βρεθεί σήμερα ο 16χρονος μαθητής Λυκείου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς, εκτός από το ότι χτύπησε στο πρόσωπο έναν άλλον μαθητή μόλις 9 ετών, βρέθηκε να έχει μαζί του και ένα μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών, το οποίο ευτυχώς δεν χρησιμοποίησε κατά τη συμπλοκή του με τον μικρό μαθητή του δημοτικού. Ο 16χρονος είχε ζητήσει προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του και σήμερα θα απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του θέσει ο δικαστικός λειτουργός, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα αφεθεί ελεύθερος, θα προφυλακιστεί ή θα του επιβληθούν άλλοι περιορισμοί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε το μαχαίρι για αυτοπροστασία, ενώ συνελήφθη και ο γονέας του.

